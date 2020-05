Le championnat de volley relancé le 9 juin

Iaorana à tous Veuillez trouver ci joint le calendrier fédéral programmé avec les arbitres (sous réserve de modification) Sportivement, Maeva

Avant la suspension des compétitions, les championnats féminins et masculins étaient dominés par les équipes de Pirae. Chez les femmes, les Orange caracolent en tête du classement avec 31 points, pour un bilan de 10 victoires en 13 matchs disputés. À la deuxième place, avec 29 points mais également un match en moins, on retrouve l'équipe de Tefana A, et Tamarii Punaruu complète le podium.Du côté des hommes, on retrouve également les clubs de Pirae et de Tefana à la lutte pour la première place du classement. Avant la suspension du championnat, Pirae A réalisait un parcours sans-faute avec 14 victoires en autant de matchs. Et une statistique qui marque bien la domination des Orange sur le championnat : ils n'ont concédé que deux petits sets en 14 rencontres !Tefana A, deuxième du classement, fait office de challenger sérieux pour Pirae avec 12 victoires en 14 rencontres. Les joueurs de Tamarii Punaruu, à l'image de leur homologue féminine, occupent la troisième place du championnat. On a hâte que tout ce beau monde se retrouve sur les terrains.