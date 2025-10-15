

Le championnat de surf Open touche à sa fin

Tahiti, le 26 octobre 2025 - Ce week-end avait lieu la dernière journée du championnat Open de surf, bodyboard et longboard. Les riders et rideuses, toutes générations confondues, ont profité des bonnes conditions sur la vague de Taharu’u, à Papara, pour clôturer une saison riche. Les sports de glisse ont une nouvelle fois montré l’amour des Polynésiens pour ces disciplines, ainsi que le niveau qui ne cesse de croitre d’année en année. Sur cette ultime étape, c’est Michel Bourez qui s’impose, mais c’est Teiva Tetahio qui conserve le titre de champion Open pour la deuxième année consécutive. Chez les Hine, c’est Kohai Fierro qui s’impose . Place maintenant à la Coupe et aux joutes internationales.





Ce week-end, la Fédération tahitienne de surf faisait son retour à Papara, après avoir délocalisé la dernière journée des Masters à Papenoo, qui avait vu la victoire de Steven Pierson. Le spot de Taharu’u était de nouveau apte à accueillir ses compétitions de surf.



Place donc aux Open, où l’on a retrouvé quelques Masters venus titiller la jeune garde. Une mission pour ces grands messieurs du surf polynésien, qui prennent toujours autant de plaisir à tirer la relève vers le haut : “Je participe aujourd’hui pour mettre de la concurrence à Mihi (Braye), car je travaille avec lui pour le QS à Hawaii qui approche. On s’est fixé des objectifs de travail sur des points que nous devons améliorer. Sur cette étape, je lui ai demandé de surfer uniquement des droites, parce qu’à Hawaii il n’y aura que ça. Après, ça aide aussi les jeunes à tirer le meilleur d’eux-mêmes. C’est important qu’on soit là pour ça, car on a été à leur place”, a expliqué Michel Bourez, qui, malgré son statut de coach, n’a rien perdu de son esprit compétiteur, puisqu’il a dominé la finale avec deux magnifiques vagues notées 7.10 et 7.07, pour un total de 14.17 points.



Doublé pour Teiva Tetahio



Leader du championnat, Teiva Tetahio monte une nouvelle fois sur le podium lors de cette troisième journée, ce qui conforte sa première place au classement général. Vainqueur à Teahupo’o de la deuxième étape et deuxième lors de la première journée, Teiva a fait preuve d’une régularité exemplaire et remporte, pour la deuxième année consécutive, le championnat de surf Open. “Ce n’est jamais évident de rider face à de grands surfeurs, mais cette année je m’étais fixé l’objectif de conserver mon titre. J’ai fait de bons résultats sur les deux premières étapes, et aujourd’hui je confirme ma bonne saison. Je suis vraiment content de gagner le titre ici, malgré ma troisième place. Je suis de Papara, c’est un spot que je connais par cœur et c’est toujours un plaisir d’y surfer”, a confié le jeune champion, plein de respect et d’humilité, auteur d’un bel exploit en conservant sa couronne malgré une forte concurrence.



Chez les Hine, la jeune génération prend le pouvoir. Pas besoin de Masters pour les sublimer, elles s’en chargent entre elles. Le niveau est tellement élevé chez ces jeunes filles qu’à chaque sortie, leur surf épate et enchante les amateurs, de plus en plus nombreux à venir admirer leurs prestations.



Ce fut encore le cas samedi et dimanche, où le niveau a une fois de plus grimpé. Tellement que le classement final a mis du temps à se dessiner. Les finalistes – Raipoe Chapelier, Kohai Fierro et Miliani Simon – savaient que cette dernière manche serait décisive pour le titre. “Oui, il va falloir faire un bon surf en finale, car on est plusieurs à prétendre au titre”, a déclaré avant la finale Miliani Simon. “Mais il faut avant tout prendre du plaisir, et aujourd’hui il y a de belles droites, donc on peut vraiment s’amuser.”



Une finale remportée par Kohai Fierro. Après deux troisièmes places lors des premières journées, cette victoire vient couronner le surf parfait de la benjamine des sœurs Fierro.



Fin d’année internationale



Tout ce beau monde va désormais se tourner vers la Coupe de Tahiti et les joutes internationales qui vont animer cette fin de saison : “On va faire un team Tahiti à Hawaii”, explique Kevin Bourez aujourd’hui cadre technique de la fédération. “Il y a plusieurs compétitions QS et nous avons inscrit nos athlètes, que nous accompagnerons. Ça va être décisif pour l’accession aux CS. Après, il y a les championnats du monde ISA juniors au Pérou. Nous n’avons pas pu envoyer une équipe complète à cause du chevauchement des compétitions, mais elle sera bien encadrée par Steven Pierson et Hira Teriinatoofa pour aller chercher un maximum de médailles.”



Bodyboard et longboard : le niveau monte



Dans les autres catégories – bodyboard et longboard –, les hommes comme les femmes ont une fois de plus montré que ces disciplines avaient toute leur place au Fenua. Avec de plus en plus de participants et un niveau technique en constante progression, les riders ont assuré le spectacle sur la vague de Papara. La concurrence qui se met en place tire tout le monde vers le haut.



En bodyboard, c’est James Omatai qui s’adjuge la victoire sur cette étape, avec un score impressionnant de 17.33 points. Chez les filles, Sarah Lamotte décroche la première place dans cette unique étape.



En longboard masculin, le duel entre Heifara Tahutini (jr) et Moana Domenech tourne cette fois-ci à l’avantage de Heifara, mais Moana conserve sa première place au classement général après sa belle victoire lors de l’étape précédente. Chez les filles, Kahili Simon domine le championnat de la tête et des épaules : deux étapes, deux victoires, une véritable performance.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Octobre 2025 à 17:46 | Lu 504 fois



