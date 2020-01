Le cercueil de Johnny Hallyday transféré dans un caveau à Saint-Barth

Paris, France | AFP | mercredi 14/01/2020 - Le cercueil de Johnny Hallyday a été transféré dans un caveau définitif dans le cimetière marin de Lorient sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy, à proximité de la tombe où il avait été inhumé en décembre 2017, a fait savoir mercredi sa veuve Laeticia.



"Johnny repose enfin dans sa dernière demeure, sur l'île de Saint-Barthélemy. C'était le choix d'un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait. Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés", a-t-elle écrit sur Instagram mercredi matin.

"Je remercie de tout mon cœur tous ceux qui y ont contribué", conclut-elle, accompagnant son message d'une photo en noir et blanc du "Taulier", celle qui trônait devant l'église de la Madeleine lors de l'hommage populaire rendu après son décès.

Le transfert du cercueil s'est fait dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Barthélémy, a précisé son entourage à l'AFP. Il "s'est fait avec l'accord des aînés" du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, a indiqué mercredi matin Me Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday à l'AFP.

Ce projet de transfert avait fait l'objet fin décembre d'une passe d'armes entre Laeticia Hallyday et Laura Smet, qui était d'accord "sur le principe de l'exhumation" mais refusait que cela se fasse sans être consultée sur les conditions.

Depuis son inhumation le 11 décembre 2017 sur la petite île antillaise, le rockeur reposait dans un cercueil qui était menacé par le sable et les crabes, selon l'entourage de Laeticia Hallyday.

"Le sable de mer, très agressif et très corrosif (…) pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient", assurait fin décembre l'avocat de Laeticia Hallyday, citant le fossoyeur en chef des cimetières de Saint-Barthélemy.

Laeticia Hallyday a fait construire un caveau familial depuis plusieurs mois juste à côté de la première tombe. Mais l'exhumation et le transfert du cercueil ont été suspendus par la Collectivité début octobre à la demande de Laura Smet, qui estimait n'avoir pas été préalablement consultée sur ce transfert.

Les relations de Laeticia Hallyday avec David Hallyday et Laura Smet sont tendues depuis le décès de la star, et une bataille juridique oppose ces deux camps au sujet de l'héritage.