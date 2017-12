Le centre spatial de Guyane va augmenter sa contribution au développement du territoire

Paris, France | AFP | lundi 11/12/2017 - Le centre spatial guyanais (CSG) va augmenter de 10 millions d'euros sa contribution en faveur de l'économie et de la société guyanaise, pour la porter à 50 millions sur la période 2014-2020, ont annoncé lundi le gouvernement.



La ministre des Outre-mer Annick Girardin et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, ont présenté à la presse un rapport sur les retombées financières du Centre Spatial Guyanais (CSG) pour les collectivités territoriales de Guyane, qui estime notamment que "la filière spatiale peut et doit davantage contribuer au développement" économique du territoire.

Symbole pour de nombreux Guyanais des inégalités du territoire, le CSG avait été la cible du fort mouvement social de mars-avril dernier, qui avait empêché pendant plus d'un mois les lancements de la fusée Ariane.

"François Mitterrand disait qu'on ne fait pas décoller de fusée sur fonds de bidonvilles. Pourtant, c'est bien le cas", a déclaré Annick Girardin.

Le CSG contribue déjà à hauteur de 17% au Produit Intérieur Brut de la Guyane (estimé un peu plus de 4 milliards d’euros). Et avec 1.700 emplois directs et plus de 7.000 emplois indirects, il est le premier employeur privé (25% des emplois privés), a rappelé Frédérique Vidal. La filière spatiale "mène depuis longtemps des actions en faveur du territoire et de la population", a-t-elle insisté, mais "il est temps d'aller plus loin".

Les deux ministres ont présenté les grandes lignes d'un plan destiné tout d'abord à "rendre plus efficace et lisible la contribution du secteur spatial, trop morcelée", en la recentrant "sur des projets structurants et pérennes", autour de la formation, de l'enseignement supérieur, des infrastructures, de la jeunesse.

Le plan prévoit aussi d'"accroitre le montant de la contribution" de 10 millions d'euros supplémentaires, pour atteindre 50 Millions d'ici 2020. Le budget du centre spatial de Guyane s'établit à 200 millions par an.

Enfin, le plan prévoit de "mieux associer les Guyanais" à l'action du secteur spatial pour la Guyane, via une "gouvernance rénovée" incluant CNES, Etat, collectivités, entreprises.

Il faut aussi "travailler sur un développement endogène" et "développer de nouvelles filières", comme le bois ou la filière maritime, a insisté Annick Girardin, souhaitant "faire sortir la Guyane d'une mono-économie".

Pour François Ringuet, le maire de Kourou, où est basé le centre spatial, les 10 millions supplémentaires sont "une très bonne nouvelle", mais "il ne faut pas que l'activité spatiale se casse la figure avec l’arrivée des Américains sur le marché avec SpaceX". "Il faut aider davantage la Guyane mais ne pas fragiliser l'activité spatiale".