Le centre de transfusion en besoin de sang

Le Centre de transfusion sanguine (CTS) et l’Association des donneurs de sang de Polynésie française se mobilisent pour faire face à l’augmentation constante des besoins de sang au fenua.Face à l’augmentation constante des besoins, due à l’amélioration des soins pour les plus âgés et malades graves, dans les cinq archipels, le CTS a besoin d’au moins 6000 dons par an pour produire environ 7000 produits et soigner près d’un millier de malades.La Polynésie française est autonome pour l’approvisionnement en produits sanguins nécessaires au traitement de sa population. Et cette autonomie n’est possible que grâce à la générosité constante des donneurs et à l’activité du Centre de transfusion Sanguine (CTS), soutenu par l’Association des donneurs de sang de Polynésie (ADSP).La durée de vie d’une poche de sang n’est que de 42 jours, le besoin en volontaires est donc nécessaire en permanence pour venir régulièrement faire un don, au CTS du Taaone, ou dans une des collectes mobiles organisées régulièrement à Tahiti et Moorea.Pour inciter de nouveaux donneurs à se manifester, une campagne radiophonique est en cours, sur le thème du partage et de la facilité de réaliser un don. Les volontaires sont invités à s’informer sur la page Facebook Don de sang en Polynésie pour connaître les conditions et modalités pratiques du don de sang.Pour rappel, le CTS se situe au 2e étage de l’hôpital du Taaone, côté montagne. Il est ouvert tous les jours de 7 heures à 15 heures sauf le vendredi (14 heures). En outre, pour permettre à plus de volontaires de venir au CTS, tenant compte des contraintes de chacun, le Centre accueillera les donneurs tous les lundis jusqu’à 17 heures à partir du 13 janvier.