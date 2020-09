Le centre culturel ‘Arioi s’ouvre au monde

TAHITI, le 9 septembre 2020 - Depuis le confinement, le centre culturel ‘Arioi est resté clos. Hinatea Colombani, sa fondatrice, s’est lancée dans une aventure en ligne en attendant de retrouver ses fidèles visiteurs, car elle n’envisage pas les cours en présentiel entravés par des gestes barrières mais n’a pas perdu de vue son objectif : partager et transmettre la culture polynésienne.



" Pendant le confinement, on a planté ", lance Hinatea Colombani, la fondatrice du centre culturel ‘Arioi. La visite commence.



L'espace se compose de différentes salles alignées, une cuisine, une salle de danse, une terrasse ouverte sur un fa’a’apu, une costumerie et un espace de musique garni de toere. À l’entrée se trouve un ahima’a.



Le tout a été pensé et bâti par Hinatea Colombani et Moe, son tane. Actuellement, il est fermé au public, mais les projets ne manquent pas. Hinatea Colombani et son équipe sont foisonnants, riches d’idées, forts d’une inépuisable énergie.



Peu importe les obstacles qui se dressent, ils avancent " sincèrement et authentiquement ", visant un objectif commun : transmettre la culture polynésienne. " On vit une période qui t’oblige à être créatif, à te réinventer ", résume-t-elle.



Se réinventer pour résister



Le Covid-19 a entraîné la fermeture du centre, imposant petit à petit la mise en place de gestes barrières et la normalisation d’une distanciation sociale. " Je n’ai pas voulu rouvrir à moitié, c’est déchirant, mais ces contraintes sont trop fortes. Les cours manqueraient de chaleur, je veux rester alignée avec ce que je ressens ". Ses élèves et visiteurs gardent espoir.



Dans l’attente, Hinatea Colombani n’a pas perdu de vue son objectif. Elle a seulement changé de moyens. Elle contente désormais son public grâce à des modules vidéo et des cours en ligne. Et le succès est au rendez-vous " Le monde entier se connecte, je vois arriver des Russes, des Polonais, des Vénézuéliens ! "



Il y a également les anciens élèves parti en métropole, les résidents polynésiens installés trop loin du centre ou bien encore tous ceux qui n’osaient pas venir. "Une maman, timide, a profité des cours virtuels de sa fille pour se mettre à la danse !", illustre Hinatea Colombani.



La culture en ligne



Le centre culturel propose des "snackings". Ce sont des vidéos de 3 minutes et demi en moyenne, conçues pour expliquer un mot, un concept, un sujet particulier de l’histoire et de la culture polynésienne. Le ton est enjoué, la mise en scène pédagogique, le fond toujours vérifié et sans faille.



Les internautes s’abonnent au snacking. Ils reçoivent en échange la vidéo et le PDF associé, une fois par semaine. " Nous retenons 10 % sur les bénéfices engendrés par cette offre pour financer l’équipement d’une classe en vivo, les flûtes nasales polynésiennes ", précise Hinatea Colombani. " Tu apprend des choses et tu contribues à la diffusion de la culture, le rêve. Mais en fait, tout fonctionne au rêve ! "



Par ailleurs des cours et workshop de danse, de musique, de pédagogie sont proposés aux internautes, élèves et professeurs. Certains amateurs, profitant du potentiel des nouvelles technologies en veulent plus. Ils réclament des visites culturelles en ligne. L’histoire du centre culturel ‘Arioi s’écrit maintenant en 2.0.