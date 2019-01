Le centre commercial Carrefour Arue sera agrandi

ARUE, le 11 janvier 2019. Le centre commercial Carrefour Arue se prépare un grand lifting. Une nouvelle galerie commerçante animera le centre commercial, qui sera agrandi. L'étude d'impact de ce projet est consultable jusqu'au 9 février.





L'étude d'impact de l'extension et de la rénovation du centre commercial Carrefour Arue est consultable pendant un mois, depuis jeudi dernier et ce jusqu'au 9 février à la mairie de Arue et au service de l'Urbanisme de Papeete.



Le maître d'ouvrage est la Société d'études et de gestion commerciale, qui a déjà en charge la gestion de l'enseigne commerciale Carrefour en Polynésie française. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet de Bertrand Portier Architecture.



"Le bâtiment existant se décompose en trois parties construites à différentes périodes : le cœur du bâti en structure métallique, correspondant à l'ancien supermarché Continent, date des années 80. C'est le plus ancien avec ses parkings en sous-sol et en rez-de-chaussée", peut-on lire dans l'étude d'impact, qui a été réalisée par la SARL Pae Tai Pae Uta. "L'extension de 2002 devient l'hypermarché Carrefour, avec au rez-de-chaussée des surfaces commerciales et de stockage, un parking au sous-sol dans le prolongement de l'ancien, un parking aérien sur la toiture des extensions, et des bureaux en lien avec ce dernier au même niveau. Enfin, une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques, actuellement en chantier, recouvre le parking aérien, accompagnée de deux escaliers de secours en structure métallique."



L'étude d'impact permet d'en savoir plus sur le projet d'agrandissement du centre commercial. "Le maitre d'ouvrage projette aujourd'hui l'extension et la rénovation du centre commercial afin de proposer à la fois un lieu de vie moderne et convivial à sa clientèle et des espaces plus fonctionnels à son personnel et à ses différents fournisseurs", indique l'étude d'impact. "Les points forts de ce projet sont un parking plus attractif au sous-sol (clair, lumineux et spacieux), un mall (centre commercial) large et climatisé, des surfaces supplémentaires pour les commerces du mall, une pharmacie d'environ 220m2, des kiosques et du mobilier en milieu de galerie marchande, la rénovation des mezzanines existantes pour le stockage des locaux commerciaux, un bloc sanitaires publiques neuf et climatisé".



Aujourd'hui, le bâtiment d'une superficie de 8 525 m2, comporte quatre niveaux. Le projet prévoit 3 987 m2 d'extension : sur un axe est-ouest pour le mall, le stockage et la cour de livraisons, côté montagne pour le froid industriel, les laboratoires et toute la partie technique.



L'accès au parking souterrain sera conservé depuis la rue Tamahana et depuis le parking du rez-de-chaussée côté route de ceinture, comme aujourd'hui. La rampe existante côté servitude Tamahana, en sens unique de montée, pour desservir le parking au R+1 sera conservée. "Une seconde rampe sera créée du côté de la servitude Bonno. La sortie existante du R+1, trop étroite, sera démolie. Cette seconde rampe est destinée principalement aux clients arrivant directement par l'avenue Pomare et le rond-point du Rimap et permettra de diminuer le flux routier du carrefour Tamahana", précise l'étude d'impact.



Une des deux sorties sur la route de ceinture sera supprimée pour simplifier les flux et minimiser les sorties directes sur ce grand axe routier. Le projet prévoit aussi une plantation d'arbres et d'arbustes autour du bâtiment, des voies et des parkings afin de livrer un ensemble vert, ombragé et convivial.