Le centre ​Pu o te hau s’agrandit

Tahiti, le 8 mars 2021 - Les autorités du Pays et de l’Etat ont posé lundi la première pierre du projet d’agrandissement du centre Pu o te hau de Pirae qui accueille pour les femmes victimes de violence.



Repoussée fin novembre dernier pour cause de fortes pluies, la cérémonie de pose de la première pierre de l’extension du foyer d’accueil Pu o te hau "Tuianu Le Gayic" s’est tenue lundi matin, en marge des célébrations de la journée internationale des droits des femmes. La manifestation officielle organisée à l’initiative du Conseil des femmes de Polynésie française, le gestionnaire de ce foyer, s’est déroulée en présence des autorités du Pays et de l’Etat.

Ce centre d’hébergement pour femmes victimes de violence situé à Pirae dispose aujourd’hui d’une capacité d’accueil d’une quarantaine de places. Chaque pensionnaire est accueillie, le plus souvent avec son ou ses enfants, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le projet d’agrandissement prévoit de pratiquement doubler sa capacité d’accueil avec 12 nouvelles chambres et 32 places supplémentaires. Un budget de 360 millions de Fcfp cofinancé à 60% par l’Etat et 40% par le Pays qui fournira le foncier et une dotation de 60 millions de Fcfp.