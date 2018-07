Le casting pour Mister Tahiti 2018 est ouvert

Tu as entre 18 et 30 ans et tu penses que tu pourrais être le prochain mister Tahiti, depuis lundi dernier tu peux devenir candidat à l'élection de Mister Tahiti.Pour pouvoir candidater il faut avoir entre 18 et 30 ans, mesuré plus d'1m 70 être né en Polynésie française ou vivre sur le fenua depuis au moins un an. Pour tenter leur chance, les candidats devront remplir le formulaire accessible via la page facebook officielle de l'élection.Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 août 2018.Le formulaire d'inscription ici : https://www.radio1.pf/event/casting-mister-tahiti/