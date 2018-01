Le casting de Miss Vahine-Tane 2018 est lancé

PAPEETE, le 15 janvier 2018 - Vous avez jusqu'au 31 janvier, pour vous présenter au casting de cette élection de beauté, qui se tiendra le 17 mars au Captain Blight à Punaauia. Cinq candidates se sont déjà inscrites pour tenter de décrocher la couronne tant convoitée, et succéder à Tepoea Teikiteepupuni, Miss Vahine-Tane 2016.



L'élection Miss Vahine-Tane 2018 se tiendra le samedi 17 mars, au Captain Blight à Punaauia, à partir de 18h30. Le comité organisateur appelle donc toutes les candidates potentielles à s'inscrire.



Pour l'heure, cinq candidates se sont déjà fait connaitre, et le comité attend encore d'autres inscriptions.



" Un seul critère est exigé, vivre en tant que femme toute l'année. Les "mahu" ne seront pas acceptés à cette élection ", soulignent les organisateurs.



Pour les organisateurs, cette élection apporte aux candidates de l'assurance, et " il y en a qui ont trouvé un emploi également ". En 2016, la marquisienne Tepoea Teikiteepupuni avait remporté le titre.



Donc, celles qui rêveraient de participer à cette élection et de succéder à Tepoea, ont jusqu'au 31 janvier pour se faire connaître.



Informations et inscriptions avec Michèle au 87 78 24 79 ou Doriana au 87 70 61 70.