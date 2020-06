Le carnet de voyage de Julien Girardot chez Winkler

TAHITI, le 15 juin 2020 - Le photojournaliste Julien Girardot présente une série de clichés légendés à la galerie Winkler. Cette exposition, personnelle et engagée, raconte les îles. Elle est intitulée L’appel des îles.



Ce n’est pas sa première exposition. Julien Girardot a déjà présenté un grand nombre de ses clichés. Mais c’est sa première exposition individuelle et personnelle. " Ces photographies racontent dix années de vie dans les îles ", explique le photojournaliste, tandis qu’il accroche les derniers panneaux.



Elles racontent dix années de découvertes, de rencontres, d’histoires. Comme par exemple ce trio féminin dans une vallée de Fatu Hiva aux Marquises. Trois générations de femmes sont immortalisées autour d’un umuhei. " Ce genre de cliché, c’est un rendez-vous qu’on prend après des semaines passées ensemble. On ne fait pas copain-copain comme ça, juste en passant. On échange, on gagne la confiance. "



Julien Girardot travaille au long court. Il a passé deux mois à Fatu Hiva, six mois au total aux Marquises. Il sort de six mois à Moorea au cours desquels il s’est intéressé au très vaste sujet des coraux. Il a œuvré un temps aux Tuamotu et notamment à Fakarava.



Des photographies qui en disent long



Sur les murs de la galerie, ses portraits et paysages témoignent de sa patience. Les danseurs, les pêcheurs, les habitants des îles, les plantes, les animaux, les eaux sont savamment figés. Ils parlent autant qu’ils montrent.



Les photographies, sélectionnées dans le cadre de l’exposition pour leur aspect esthétique, sont là aussi pour faire passer un message. " Il n’y a rien qui soit industriel. Après ce confinement, j’ai voulu donner un coup d’air frais, encourager les gens à aller dans les bois, à la mer. "



Pour verbaliser ses messages, Julien Girardot a rédigé des légendes plus ou moins importantes selon les photographies. Il y détaille le lieu, la date, mais aussi le contexte lorsque le besoin s’en fait ressentir.



Par exemple, à propos des images prises dans l’océan Indien, il écrit : " Mai 2010 - l'île Rodrigues - Océan Indien - En bon breton, je sais que les bistrots ont toujours été les meilleurs endroits pour glaner de bonnes infos. Accoudé au zinc du Bamboo, dans le centre ville de Port Mathurin - capitale de Rodrigues - je parle au tenancier de mon projet."



"On partage aussi nos goûts musicaux, il me parle de la vie du coin… En une demi-heure, un hébergement chez ses cousins, les frères Meunier, est arrangé pour un bon prix ! Chez eux, la fratrie me raconte son histoire. (…) " L’histoire suit pour qui voudrait la connaître.



L'appel des îles originel



Ailleurs, le portrait de Pierre Kaiha est l’occasion d’en savoir plus sur la troupe de ce personnage phare de Ua Pou, mais aussi sur toute la réflexion associée sur la culture marquisienne et sur son histoire. Ainsi, le visiteur peut-il apprécier une belle et enrichissante exposition.



L’appel des îles, pour le photojournaliste, est irrésistible depuis des années. Le déclic a eu lieu en Bretagne Nord, en plein été. " Je n’étais pas bon à l’école, j’ai travaillé rapidement. J’ai eu un premier boulot dans un restau de Cézembre, une île côtière face à Saint-Malo. "



Cette île, exposé plein Sud, avec son microclimat et ses eaux hyper claires, est " presque tropicale ", se rappelle Julien Girardot qui dit avoir " fantasmé alors sur les couleurs lagon ". Il y a passé trois saisons.



Et puis un jour, il a embarqué sur le navire Tara, et puis un jour, il a posé ses objectifs en Polynésie. Aujourd’hui, il donne à voir son regard des îles à la galerie Winkler.