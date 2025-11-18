Le cargo-mixte Na Hiro e Pae mis à l’eau en Espagne

Tahiti, le 26 novembre 2025 - Le nouveau navire de la Société de Navigation des Australes (SNA) Tuha’a Pae a été mis à l'eau au chantier naval de Vigo, en Espagne, le 21 novembre. “Aujourd’hui, nous vivons un moment chargé d’émotion et de sens”, a fait savoir la SNA sur ses réseaux sociaux.
La compagnie a lancé en 2024 la construction d’un nouveau caboteur pour remplacer le Tuha’a Pae IV sur la ligne des Australes. Le nouveau cargo-mixte, baptisé Na Hiro e Pae et réalisé par les chantiers navals Astilleros Ria de Vigo d’Armon, doit être livré en juillet prochain. “Ce projet n’est pas un simple navire. Il est le symbole du lien entre nos îles, entre nos familles, entre les générations”, a indiqué Boris Piel, directeur technique de la SNA, avant d’ajouter : “Pour nous, armateurs et marins, chaque mise à l’eau est comme une naissance”.
Il s’agit d’un navire hors norme, non pas en raison de sa taille (89 mètres), mais de sa propulsion. Na Hiro e Pae sera le premier cargo décarboné du transport maritime interinsulaire polynésien. Avec une propulsion vélique (turbo-voile / e-sail) et électrique, le navire inaugure un changement réel et attendu dans la ZEE polynésienne. Il pourra également fonctionner au biocarburant. La voile rigide du concepteur bound4blue, qui lui permettra d’économiser du carburant, n’est pas encore installée.
