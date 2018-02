Le calendrier des concours nationaux délocalisés

PAPEETE, le 5 février 2018. La haut-commissariat a publié le calendrier national des concours délocalisés en Polynésie française pour cette année.



Vous trouverez ci-dessous la liste complète. Pour certains concours, les inscriptions sont déjà closes. Mais si vous êtes intéressés, pour d'autres concours, les inscriptions sont encore ouvertes.



Les inscriptions sont ainsi encore ouvertes pour les concours de Technicien principal de la police technique et scientifique de la police nationale, Technicien de classe normale des systèmes

d'information et de communication, Concours d'attaché d'administration et de Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication.



Attention, ce sont des affectations nationales à l'exception du concours Cadet de la République de la Police nationale.



Pour devenir Cadet de la République, vous pouvez déposer votre déposer votre dossier jusqu'au 29 mars au centre régional de formation et vous pouvez déposer en ligne votre inscription jusqu'au 31 mars de la police nationale. Aucun diplôme n'est requis pour ce concours.