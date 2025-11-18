Le calendrier de la Pro League enfin connu

Tahiti, le 24 novembre 2025 - Le compte à rebours continue. Le lancement de la toute nouvelle ligue professionnelle de football de l’Océanie approche à grands pas. Plus que quelques semaines avant que le football dans le Pacifique n’entre dans une ère nouvelle et passionnante. Nouvelle étape : la publication officielle du calendrier. La première journée se déroulera le 17 janvier prochain à Auckland. L’équipe professionnelle polynésienne, Tahiti United, fera son entrée en lice le dimanche 18 janvier contre les Australiens de South Melbourne FC .



C’est une réalité qui prend concrètement forme. La première ligue professionnelle de football Océanienne va bel et bien voir le jour. Cela a pris du temps, mais les instances et les clubs ont souhaité avancer méthodiquement. C’est étape après étape que cette révolution footballistique est devenue réalité.



D’abord, la présentation du projet à toute l’Océanie, île après île. Ensuite, le dépôt des dossiers des clubs volontaires, puis la sélection. Enfin, l’annonce de la liste des heureux élus.



Puis est venu l’événement de lancement historique du mois dernier, organisé à Eden Park, à Auckland, avant d’aboutir aujourd’hui à la présentation du calendrier. Durant tout ce cheminement, Tahiti, par l’intermédiaire de l’AS Vénus, a répondu présent. Malgré les difficultés et l’énergie investie, notre île figure bel et bien dans cette nouvelle ère du football océanien. Une fierté pour l’équipe de Samuel Garcia, qui affrontera, lors de son premier match le dimanche 18 janvier prochain, un adversaire coriace : les Australiens de South Melbourne FC.



Durant une semaine, les huit équipes engagées dans ce championnat disputeront trois rencontres chacune. Pour Tahiti United, l’entrée en matière s’annonce difficile face à des Australiens évoluant dans le championnat semi-professionnel, le National Premier Leagues Victoria, équivalent de la deuxième division australienne. Un gros défi, mais nos ’aito se sont engagés dans cette ligue pour vivre ce genre de match. Ils affronteront ensuite, le mercredi 21 janvier, l’équipe de Hekari FC de Papouasie-Nouvelle-Guinée, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions océanienne. Cette première journée se terminera le samedi 24 janvier face aux Salomonais de Kings FC.



Le deuxième tour de la compétition se jouera à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le troisième en Australie, le quatrième à Honiara, aux Îles Salomon, et le cinquième à Ba et Suva, aux Fidji, avant un retour en Nouvelle-Zélande pour la dernière série de matchs en mai.



Les équipes disputeront chacune 14 rencontres durant la première phase, avant que la ligue ne se divise en deux sections (Leaders et Challengers) à l’issue de la dernière journée de la phase 1, le 18 avril 2026.



À partir de là, les enjeux monteront encore d’un cran : la phase 2, prévue du 6 au 13 mai, déterminera les qualifiés pour les demi-finales. Ces demi-finales à élimination directe auront lieu le mercredi 20 mai, avant les préparatifs de la finale de la Ligue des champions de l’OFC, programmée le dimanche 24 mai.



C’est le début d’une nouvelle ère pour le football océanien, une dynamique qui pourrait bien servir de modèle à d’autres disciplines. Une aubaine pour le monde sportif du Pacifique.

