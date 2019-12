Le budget du RSPF re-voté

Tahiti, le 30 décembre 2019 – Le comité de gestion du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) a voté lundi matin son budget 2020 en deuxième lecture avec un déficit de 220 millions de Fcfp. Le premier budget avait été retoqué en conseil des ministres, en raison notamment d’un manque de financement pour la pouponnière Te aho ora et le foyer Te pare.



Comme pour le budget du Régime des salariés, deux votes auront été nécessaires au passage du budget 2020 du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). Lundi matin, le comité de gestion du RSPF s’est réuni pour la seconde fois à la CPS après un premier vote le 15 novembre dernier. Selon les informations recueillies par Tahiti Infos, à l’issue du premier vote, le comité de gestion avait supprimé le financement de la nouvelle pouponnière Te aho ora tout juste sortie de terre et avait abaissé sa dotation au foyer d’action éducative Te pare. Mais devant la bronca des responsables associatifs des deux structures, le conseil des ministres avait refusé d’avaliser ce premier budget et renvoyé le vote en seconde lecture.



Lundi matin, le comité de gestion a voté un nouveau budget du RSPF à l’unanimité avec 190 millions de Fcfp de dépenses supplémentaires, notamment pour le financement des deux structures sociales publiques. Résultat, le budget 2020 du RSPF a été voté en déficit de 220 millions de Fcfp, mais sans grever outre mesure le régime de solidarité qui reste excédentaire de 2,6 milliards de Fcfp.