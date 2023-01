Le budget des armées augmentera d'un tiers sur 2024-2030 à 400 milliards d'euros

Mont-de-Marsan, France | AFP | vendredi 20/01/2023 - Les armées françaises bénéficieront d'un budget de 400 milliards d'euros sur la période 2024-2030, dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), soit un tiers de plus que l'enveloppe de la précédente LPM, a annoncé vendredi le président Emmanuel Macron.



"La LPM traduit les efforts du pays en faveur de ses armées" et "ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables", a-t-il déclaré lors de ses voeux aux armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes), en ajoutant qu'"après avoir réparé les armées, nous allons les transformer".



"Je solliciterai de la représentation nationale pour que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde", a expliqué le chef de l'Etat.



La LPM se montera en effet au final à 413 milliards d'euros, soit 400 milliards budgétaires votés au Parlement plus 13 milliards de recettes extra-budgétaires (infrastructures, ventes de fréquence...), a précisé une source élyséenne.



Cette loi poursuivra l'effort financier en matière de défense après une LPM 2019-2025 de 295 milliards d'euros, qui avait mis fin à des années de coupes budgétaires dans les armées. Elle est très attendue, alors que la guerre en Ukraine a mis en lumière des faiblesses dans le dispositif militaire français.



"Au total ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées", a souligné le président de la République, relevant que "ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis cinq décennies", mais aussi que "ces ressources exceptionnelles dictent évidemment une grande exigence".



Le chef de l'Etat a indiqué que ces 413 milliards amorcent "un changement profond qui sera ensuite irréversible". "Nous ne devons pas faire pour autant pareil avec plus, nous devons faire mieux et différemment", a-t-il insisté.



Le budget alloué au renseignement militaire augmentera notamment de près de 60% sur la période 2024-2030, le budget de la Direction du renseignement militaire (DRM) et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) seront notamment doublés dans l'objectif d'"avoir une guerre d'avance", a aussi annoncé Emmanuel Macron.



La LPM, dont la nouvelle enveloppe budgétaire massive sera toutefois tempérée par l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, devrait être soumise au vote du Parlement d'ici l'été.