Le budget de “Solidarité Fidji” validé

Tahiti, le 6 mai 2021 - L’assemblée a voté jeudi une délibération pour valider le budget de 36 millions de Fcfp consacré à l’opération Solidarité Fidji 2020, fin décembre dernier.



Le montant maximal du budget affecté par le gouvernement à l’opération “Solidarité Fidji 2020” a été fixé à 36 millions de Fcfp. Les sommes ont été dépensées. Mais elles n’avaient toujours pas été votées par l’assemblée de la Polynésie française, comme l’impose le statut d’autonomie. Une lacune réglée depuis jeudi après l’adoption par les représentants de Tarahoi d’une délibération portant attribution d’une aide en nature au profit de la population de Fidji.

Le 28 décembre 2020, quatre conteneurs avaient été embarqués sur le navire de Tahiti Nui, chargés de vêtements, de produits pharmaceutiques, de bois, de tôles, de bâches, de tronçonneuses, et de citernes d’eau, pour venir en aide aux Fidjiens. L’archipel avait été dévasté deux semaines plus tôt par le cyclone de catégorie 5 Yasa. L’opération “Solidarité Fidji 2020” avait été organisée à la hâte avec le concours de la Croix-Rouge, de bénévoles et une participation matérielle et financière du Pays.