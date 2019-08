Le bronze pour Tahiti en V6 open dames

C'était une course difficile ?



« Oui, la preuve, on a pas réussi à tenir les Australiennes, pendant toute la course on a dû lutter avec elles. J’avoue que je suis un peu fatiguée, c’est ma troisième course d’affilée. On a un peu remanié l’équipe au dernier moment. On a pas fait ce qui était prévu à Tahiti. On devait se concentrer sur cette course et sur le V1, or on nous a rajouté d’autres courses, c’est peut-être ça qui nous a été un peu fatal. On a payé les conséquences aujourd’hui. »



Les Australiennes étaient solides aujourd’hui ?



« Oui, elles ont été les plus fortes aujourd’hui mais moi, honnêtement, je pense qu’elles étaient à notre portée. Si on avait été en forme, fraîches, on aurait pu les battre aujourd’hui. Mais voilà, elles ont été les pus fortes, bravo à elles. »