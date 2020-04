Le bio étendu aux produits non-alimentaires

Tahiti, le 1er avril 2020 - Le gouvernement a proposé une modification du texte réglementaire encadrant l’agriculture biologique en Polynésie française pour étendre son champ d’application aux produits non alimentaires. Il s’agit principalement de produits ménagers et de produits cosmétiques et d’hygiène.



Neuf ans après l’adoption de la loi du Pays relative à l’agriculture biologique en Polynésie française, ce sont aujourd’hui 250 hectares de maraichage et de vergers qui sont cultivés selon ce mode de production par plus de 300 agriculteurs biologiques, permettant d’offrir aux consommateurs des fruits et légumes made in fenua.



La mention “agriculture biologique”, avec son logo “BioPasifika”, a été le premier signe de qualité mis en place réglementairement au fenua. Aujourd’hui, certains opérateurs souhaitent étendre la mention “agriculture biologique” à des produits non alimentaires. Il s'agit principalement de produits ménagers et de produits cosmétiques et d’hygiène.



Aussi, le gouvernement a proposé une modification du texte réglementaire encadrant l’agriculture biologique en Polynésie française pour étendre son champ d’application aux produits non alimentaires et instaurer également des amendes administratives pour ceux qui trompent le consommateur. Le conseil des ministres a ainsi transmis au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) ce projet de loi du Pays pour avis.