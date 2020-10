Le bilinguisme progresse aux Marquises

Ensuite, même si certains enseignants marquisiens ne parlaient pas la langue, ils ont eu un moment d’adaptation. "Comme ils ont la mélodie dans les oreilles car ils sont natifs, c’est un super atout pour apprendre aux enfants car les professeurs eux-mêmes réapprennent en même temps et sont très attentifs à tout. Comme pour éviter les obstacles que pourraient rencontrer les élèves car eux-mêmes ont surmonté ces mêmes difficultés, continue-t-elle. Et c’est d’ailleurs aussi l’affaire des surveillants, des personnes travaillant à la cantine ou au nettoyage des classes, les aides maternelles etc. Ils vont eux aussi intégrer ce dispositif pour pouvoir aussi être attentifs à leur propre niveau de langue pour que ça soit un modèle pour les plus petits. De plus, ici à Ua Pou, comme le maire est enseignant et maîtrise parfaitement le marquisien, c’est une personne ressource pour les enseignants".



Il y a quinze professeurs concernés dans le dispositif classe bilingue. Pour le moment, tout est encore à construire concernant les outils pour permettre aux enseignants d’assurer cet enseignement en toute sécurité. Stéphane Mahuta, directeur du CSP de Hakahau confirme que c’est très prenant car il y a énormément de choses à mettre en place. Cependant il est confiant car il y a un bon accompagnement, donc l’équipe enseignante est rassurée.



Enfin, pour Aline Heitaa-Archier, il y a une nécessité à l’élévation du niveau de conscience du Marquisien afin de permettre la réhabilitation du sentiment d’appartenance : "J’aimerais que les enfants aient une vision très claire des valeurs de la République. Notre rôle est de former des hommes et des femmes capables de vivre leur vie d’adulte dans la sérénité et le respect de soi et des autres ; former les futurs parents qui vont accompagner le devenir de l’île et des prochains enfants… Ce sont en réalité des diamants que l’on a dans les mains et il ne tient qu’à nous de tailler cette pierre à ajouter à l’édifice".