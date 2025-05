Le bilan des inondations en Australie porté à quatre morts

Taree, Australie | AFP | vendredi 22/05/2025 - Le bilan des pluies torrentielles qui ont provoqué cette semaine de vastes inondations dans l'est de l'Australie a été porté à quatre morts vendredi, selon la police, quelque 50.000 personnes restant piégées par les eaux qui ont commencé à se retirer.



Quatre corps sans vie ont été retrouvés dans les vastes étendues d'eau qui recouvrent une partie du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, région fertile située à quelque 400 kilomètres de Sydney, a indiqué la police.



Les équipes de sauvetage mènent des opérations de nettoyage alors que les eaux commencent à se retirer vendredi matin. Elles évaluent également les dégâts des inondations causées par les pluies torrentielles, équivalentes à six mois de précipitations, qui se sont abattues sur la région en l'espace de trois jours.



"Notre quartier d'affaire a été inondé, tant d'entreprises ont été envahies par l'eau, il va falloir procéder à un nettoyage massif", a déclaré Kinne Ring, maire de la ville agricole de Kempsey, touchée par les inondations.



"Des maisons ont été inondées", a-t-elle ajouté, sur la chaîne nationale ABC.



Dallas Burnes, chef du service d'urgence de l'Etat, a indiqué que plus de 2.000 personnes avaient été déployées dans la zone sinistrée.



"Pour l'instant, notre priorité est de réapprovisionner les quartiers isolés", a-t-il déclaré, ajoutant que 50.000 personnes étaient toujours bloquées par les inondations.



Plus de 600 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. Face à la montée des eaux, certaines ont dû grimper sur des voitures, des maisons et des ponts avant d'être hélitreuillées, selon les services d'urgence.



- Menace des serpents -



M. Burnes a mis en garde contre la menace que représentent les étendues d'eau boueuse. "Les eaux de crue sont contaminées. Il peut y avoir des rongeurs, des serpents. Il faut évaluer ces risques". "L'électricité peut également constituer un danger.



Les tempêtes ont déversé plus de six mois de pluie en seulement trois jours, a déclaré le bureau météorologique du gouvernement, battant des records de hauteur d'inondation dans certaines régions.



Le Premier ministre Anthony Albanese s'est rendu dans la zone sinistrée vendredi et a constaté une situation "horrible".



"Les infrastructures ont subi des dégâts considérables et nous allons tous devoir mettre la main à la pâte", a-t-il indiqué.



Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, débloquant ainsi des ressources plus importantes pour les zones touchées.



Si de nombreuses alertes aux inondations ont été levées, certaines villes étaient encore coupées du monde vendredi après-midi, compliquant l'évaluation des dégâts.



A Taree, une ville le long de la rivière Manning, les habitants se sont mobilisés vendredi pour aider les commerces à déblayer les nombreux débris apportés par les inondations, selon des images de l'AFP.



De l'arrière-pays aride à la côte tropicale, des pans entiers de l'Australie ont été frappés par des conditions météorologiques extrêmes au cours des derniers mois.



La température moyenne à la surface de la mer autour du pays a été la plus élevée jamais enregistrée en 2024, selon l'Université nationale d'Australie.



Des eaux plus chaudes provoquent plus d'humidité dans l'atmosphère, ce qui mène à des pluies plus intenses. Le réchauffement climatique, causé principalement par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, accentue la violence et la fréquence des désastres climatiques.