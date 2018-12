Le bijoutier Régis Carré a de "l'or" dans les mains

Puis à force de travail et encore de travail, Régis Carré a fait son petit bonhomme de chemin dans le monde très feutré de la joaillerie tahitienne où la perle est reine. Il y a deux ans, le bijoutier a remporté le concours organisé par la Tahitian Pearl Association of French Polynesia pour sa bague "souffle de mer", une reconnaissance pour cet expert, qui a connu des moments de spleen notamment lors de la crise de la perle.

Mais même dans ces moments difficiles, l'homme s'est raccroché à sa passion, créant sans cesse de nouveaux bijoux.

"Dans mes créations, j'essaye de valoriser la perle, de créer un bijou autour d'elle. De la faire aimer" , évoque Régis Carré enthousiaste. Car ce qui fait battre le cœur de ce quadragénaire, c'est bel et bien de penser le bijou, de le dessiner puis de le monter avec la précision et la minutie que cela implique.

Alors, Régis Carré inlassablement va laisser son imagination divaguer pour assouvir sa soif de création. "Parfois, ça me vient comme cela, il faut toujours créer de nouvelles pièces, reconnait-il. Certaines pièces nécessitent de très longues heures de travail".

Régis Carré confesse volontiers qu'il est essentiel de toujours se renouveler pour plaire au client. Le bijoutier avoue également qu'il sait tout de suite le style de bijoux qui peut aller à un client. "Une fois, une dame assez grande et plutôt corpulente voulait un petit collier avec des petites perles, je lui ai conseillé un collier un peu plus grand. On ne rentre pas par hasard dans une bijouterie, On ne vend pas des bijoux et des perles comme des patates ! " , dit-il en esquivant un sourire.

Car pour lui, le Polynésien d'adoption, les perles ne se vendent pas en vrac, elles doivent être magnifiées. Innovation, création et travail, encore et toujours !