

Le bébé macaque Punch s'adapte avec courage et attire les foules dans son zoo au Japon

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 18/03/2026 - "Punch!", s'écrie Eliete Ikeda près de l'enclos en serrant contre elle un singe en peluche: 10 fois plus de visiteurs que d'ordinaire en période hivernale affluent chaque jour dans le zoo japonais abritant le petit macaque de sept mois, coqueluche des réseaux sociaux.



Punch a été abandonné par sa mère peu après sa naissance. Des images du petit animal malmené par ses congénères et s'accrochant désespérément aux gardiens du zoo et à sa peluche ont été largement partagées sur les plateformes comme X, émouvant les internautes à travers le monde.



La situation de Punch a commencé à s'améliorer en février: les gardiens du zoo d'Ichikawa, près de Tokyo, ont fait savoir qu'il s'intégrait progressivement à un groupe de singes.



Toute une communauté d'internautes dévoués a commencé à publier des nouvelles du bébé singe sous le hashtag #HangInTherePunch ("Accroche-toi, Punch"), et le macaque draine désormais les foules au zoo qui l'abrite, y compris des touristes étrangers.



Si Punch, "petit poucet" dans son groupe de singes, touche autant de monde, "c'est dû au fait que les gens peuvent s'y identifier", indique à l'AFP Jon Frigillana, touriste américain de 30 ans.



Le petit macaque au pelage sombre s'adapte progressivement à la vie en enclos, ne s'accroche plus constamment à sa peluche et commence même à se faire quelques amis, selon le zoo.



"Il traverse beaucoup d'épreuves, mais à constater comment il surmonte l'adversité (...) c'est beau de voir une telle force", commente M. Frigillana, pour qui "c'est réconfortant de voir" Punch alors que les guerres dominent l'actualité.



Eliete Ikeda est venue au zoo avec sa peluche pour son 53e anniversaire, jugeant que le caractère "kawaii" (mignon) de Punch était "un cadeau".



- Règles de sociabilité -



Entre 2.000 et 3.000 personnes visitent quotidiennement le zoo, environ 10 fois plus que la fréquentation habituelle en hiver, a indiqué à l'AFP Takashi Yasunaga, un responsable du zoo.



Un chauffeur de taxi local, qui n'a pas souhaité livrer son nom, explique à l'AFP qu'"environ la moitié" des piétons qu'il croise en se rendant au zoo semblent désormais être non japonais, un spectacle "sans précédent" dans ce quartier.



"Certains touristes étrangers montent dans le taxi et disent simplement +Punch+, avec un grand sourire, pour indiquer leur destination", s'amuse-t-il.



Pour autant, des vidéos se concentrant sur quelques moments difficiles de ses interactions avec d'autres singes ont exposé le zoo à des critiques sur les conditions de vie en enclos.



"Les zoos ne sont pas des sanctuaires (...) Tant que les établissements continueront de traiter les êtres sensibles comme des attractions, des animaux comme Punch continueront de souffrir en captivité", s'était notamment indignée l'association PETA ("Pour une éthique dans le traitement des animaux").



Pour autant, dans la société strictement hiérarchisée des macaques japonais, il n'est pas rare que les individus dominants "disciplinent et réprimandent" les nouveaux venus, des comportements "fondamentalement différents de la maltraitance dans la société humaine", réagit M. Yasunaga.



"Nous observons avec patience et attention pendant que Punch s'intègre au groupe et apprend les règles régissant la société des singes", a-t-il ajouté.



Lors d'une récente visite de l'AFP, Punch a été aperçu jouant seul avec des chaînes et des arbres dans son enclos, s'approchant parfois des autres... avant de finir ignoré et de s'en retourner vers sa peluche.



"Nous espérons qu'il finira par abandonner son jouet et grandir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le distinguer des autres", déclare M. Yasunaga. "Une telle évolution pourrait attrister certains visiteurs, mais notre objectif ultime est qu’il devienne un membre à part entière du groupe".

le Vendredi 20 Mars 2026 à 04:13 | Lu 89 fois





