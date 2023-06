Le beach tennis sacre ses champions

Tahiti, le 12 juin 2023 - L’association Beach tennis Tahiti a programmé ses Championnats de Polynésie 2023 sur le terrain de beach soccer du complexe Aorai Tini Hau de Pirae. L’événement a réuni une cinquantaine de participants dont les doubles vainqueurs, Haunui Montas et Mathias Coenye chez les messieurs, Nathalie Soulier et Vaiani Dusserre-Valleaux chez les dames et Haunui Montas et Vaiani Dusserre-Valleaux en mixte.



Discipline pratiquée à Tahiti depuis une dizaine d’années et structurée depuis 2017 par le biais de l’association Beach tennis Tahiti affiliée à la Fédération tahitienne de tennis, le beach tennis gagne doucement mais sûrement en popularité au fil des ans. Son calendrier de compétitions est organisé sur la base de tournois mensuels, lesquels réunissent régulièrement de 70 à 80 participants. Mais la discipline compte aussi de nombreux pratiquants non licenciés qui jouent pour le loisir, comme on peut l’observer en particulier du côté de la Pointe Vénus. Sébastien Peyrard président de l’association Beach tennis Tahiti évoque son sport : “Notre discipline gagne régulièrement en popularité au fil du temps localement. Le beach tennis est un sport qui n’est pas onéreux au niveau de ses installations et qui est bien adapté à Tahiti et plus généralement dans tous les pays où il y a des plages puisqu’il se pratique sur le sable. On veut développer la discipline dans les îles et pour ce faire, on doit faire parler de nous et c’est l’une des raisons pour lesquelles on organise prochainement un tournoi international. Et puis ça permettra à nos meilleurs joueurs de mieux situer leur niveau, même si certains ont déjà disputé des tournois à l’extérieur.”



Il se trouve que les meilleurs locaux et tous les pratiquants assidus de beach tennis ont pu s’exprimer samedi à Aorai Tini Hau, dans le cadre de la 6e édition des Championnats de Polynésie de la discipline. Ils étaient une cinquantaine en action sur les trois tableaux en lice, doubles hommes, doubles femmes et doubles mixtes. Les rencontres se sont enchaînées en phase de poule puis en demi et finale en deux sets gagnants de 4, 5 et 6 jeux – le compte des points étant le même qu’au tennis – selon l’avancée dans les tableaux. Un éventuel super-tiebreak de 10 points départageant les équipes lorsque le score était d’un set partout.



Tournoi international du 13 au 15 octobre



La paire Haunui Montas et Mathias Coenye, soit les numéros 1 et 2 locaux de la discipline, s’est logiquement imposée dans le tableau masculin. Elle a dû toutefois avoir recours au super-tiebreak en finale contre le duo Sébastien Defert/Corentin Boucher pour l’emporter sur le score de 5/0-4/6-10/6. Poule unique de cinq équipes chez les dames, Nathalie Soulier et Vaiani Dusserre-Valleaux terminent leaders du classement devant Taihara Taere et Aude Nesa. Vaiani Dusserre-Valleaux également bien connue dans le milieu du tennis, eu égard à son rang de numéro 1 féminine locale, et Haunui Montas ont fait cause commune en double mixte. Le duo a décroché le titre mais a aussi dû avoir recours au super-tiebreak en finale face à la paire René O’Connor/Leilanie Brothers pour boucler le match sur le score de 5/4-4/5-10/8. Vaiani Dusserre-Valleaux et Haunui Montas ont marqué les Championnats de Polynésie par leurs doublés respectifs.



L’association Beach tennis Tahiti prépare son tournoi international qui aura lieu du 13 au 15 octobre au beach stadium Paofai. L’événement est libellé ITF, c’est-à-dire qu’il figure au calendrier de la Fédération internationale de tennis. Des joueurs du grand Pacifique sont attendus du Japon à l’Australie en passant par la Nouvelle-Zélande et Hawaii et cette liste n’est pas exhaustive. Comme le soulignait Sébastien Peyrard, le tournoi va permettre de mieux situer le niveau du beach tennis tahitien et en particulier de ses meilleurs joueurs, mais ceux-ci ont déjà des repères à l’instar de Haunui Montas et Mathias Coenye qui ont participé à des tournois de bon niveau en France et plus récemment au réputé Open international des Brisants, sur l’Île de La Réunion au mois de mars. Et puis rappelons qu’une délégation tahitienne s’était déplacée à l’Open de Nouméa en octobre 2022.



Le beach tennis, discipline sportive dite de plage et pratiquée plus largement sur toutes les surfaces sableuses, réunit tous les critères qui doivent lui permettre de s'imposer plus largement dans le paysage sportif polynésien. Les intéressés peuvent découvrir la discipline lors des séances d'entraînement organisées les mercredis et vendredis de 16 à 20 heures sur le terrain de beach soccer du stade Willy Bambridge à Papeete.