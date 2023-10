Le beach tennis lance son tournoi international

L’association beach tennis Tahiti a présenté mercredi, au complexe Willy-Bambrige, le 1er Open international de la discipline organisé au fenua. Labellisé ITF (International Tennis Federation), l’événement qui se déroulera au parc Paofai du 11 au 15 octobre accueillera une vingtaine de compétiteurs visiteurs.



La pratique du beach tennis lancée à Tahiti en 2017 et fédérée par l’association beach tennis Tahiti gagne doucement mais sûrement en popularité au fil des ans. Si l’association beach tennis Tahiti compte environ 80 licenciés à l’heure actuelle, on compte entre 250 et 300 adeptes, la discipline se développant également en milieu scolaire. Le 1er Open international de Tahiti, qui se déroulera du 11 au 15 octobre au parc Paofai, bénéficie du label ITF qui s’applique uniquement aux tableaux de doubles hommes et femmes, les tableaux de simples et mixtes étant intégrés à l’événement pour lui donner du volume. Une vingtaine de pratiquants visiteurs, dont 12 Calédoniens seront en lice.



La paire composée de l’Italien Niccolo Strano, 83e mondial et qui figura un temps dans le Top 20, et du Slovaque Alexander Rozyn, qui a remporté récemment deux tournois au Japon et en Australie, sera l’attraction du tableau masculin. L’élite tahitienne de la discipline – à commencer par Haunui Montas et Mathias Coenye, les numéros 1 et 2 locaux – va pouvoir mieux se situer par rapport au niveau international. Ces derniers en ont déjà eu un aperçu en ayant participé cette année au réputé Open international des Brisants sur l’île de La Réunion dont l’élite évolue au plus haut niveau mondial. Rappelons d’ailleurs que Yankell Claverie, président d’honneur de l’association beach tennis Tahiti, originaire de La Réunion et qui fut à l’origine du lancement du beach tennis au fenua en 2017, a décroché le titre de champion du monde de la discipline en simple en 2009.



Côté féminin, la participation extérieure à l’Open est peu dense et ce sont bien les Tahitiennes qui devraient jouer les premiers rôles. Les tableaux de doubles mettront en scène 25 paires hommes et 15 femmes.





Compétition et promotion



beach tennis local, c’est la volonté de ses organisateurs. C’est d’ailleurs pour cela que les deux premières journées, mercredi et jeudi, seront consacrées à des compétitions ouvertes aux jeunes et aux partenaires de l’opération ainsi qu’à ceux qui souhaitent s’exercer au beach tennis. Le tournoi de doubles mixtes, programmé le vendredi, s’inscrit en partie dans le même état d’esprit. L’étiquette internationale sera justifiée samedi et dimanche avec les tableaux doubles hommes et femmes, les tableaux de simples s’ajoutant en sus le dimanche.



Sébastien Peyrard, le président de l’association beach tennis Tahiti, se réjouit de la tenue de l’événement : “Nous avons pu mettre notre tournoi en place grâce au soutien de partenaires privés et institutionnels et de l’IJSPF en particulier. Nous proposons un price money de 4 000 US$, c’est peu par rapport aux grands tournois internationaux, mais c’est déjà bien pour une première. Et puis nous avons aussi une belle dotation en lots. Nous accueillons une vingtaine de compétiteurs visiteurs, on envisageait plus mais on doit composer avec la concurrence car plusieurs tournois internationaux s’enchaînent actuellement, dont celui du Brésil qui se déroulera en même temps que le nôtre avec un price money bien supérieur de 40 000 US$ qui attire les meilleurs joueurs mondiaux. Mais nous avons déjà prévu d’organiser le tournoi international tous les ans et je pense que l’on va gagner en crédibilité à l’avenir et étoffer le plateau international. Et puis la destination Tahiti est de nature à booster notre tournoi.” À noter que compte tenu de son statut ITF, le tournoi bénéficiera de la présence d’Éric Reinert, juge-arbitre international.



Patrice Bastian









Le programme

Au parc Paofai

Mercredi 11 octobre

- 12h30 : journée jeunes (scolaires, quartiers)

Jeudi 12 octobre

- 16 heures : tournoi des partenaires

Vendredi 13 octobre

- 13 heures : doubles mixtes

Samedi 14 octobre

- 9 heures : doubles hommes et femmes

- 17h45 : finale double mixte

Dimanche 15 octobre

- 8h30 : simples hommes et femmes

- 12h30 : finales simples

- 14 heures : finales doubles

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Octobre 2023 à 08:08 | Lu 190 fois