Le bal populaire du Tiurai rendra hommage au Tahiti des années 70

3ème édition du bal populaire du tiurai, samedi 13 juillet dans les jardins de la mairie de Papeete



18 h Ouverture des portes et des bars

19 h Ouverture du Dîner



19 h 45 Show musical « Tribute to Tahiti 70's », orchestré par Felix VILCHEZ and Friends



22 h 15 Bal dansant par l'orchestre local « Les Bananas ».



3h Fin de la soirée



Deux tarifs dîneurs sont proposés :

- 55 Tables de 8 personnes à 30 000 Fcfp, soit 3 750 Fcpf/pers, située à mi-distance de la scène.

- 50 Tables VIP de 8 personnes à 40 000 Fcpf, soit 5 000 Fcfp/pers, située à proximité de la scène et comprenant 2 places de parking gratuites et sécurisées au sous-sol de la Mairie avec accès direct à l’entrée, accès aux toilettes de la Mairie et le service bar à table.



Un tarif non dîneur sans consommation est également proposé. Ces derniers pourront entrer dès 18h et assister au show. Le Tarif est fixé à 1 500 Fcfp en prévente chez Smart Store Centre Vaima, IStore Faa’a ou en ligne sur la page Facebook Balpopulairedutiurai.

Le tarif sur place le soir même sera de 2 000 Fcfp.

Attention les places sont limitées