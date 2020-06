Le bac sans le stress

Y a-t-il eu une forme d'harmonisation des notes du baccalauréat cette année avec le contrôle continu ?



"Evidemment, il y a eu une harmonisation. Il y a eu deux étapes. La première, dans les établissements scolaires, consistait au recensement des moyennes avec les commentaires et appréciations par rapport aux notes. La deuxième, c'était la réunion d'un jury, ces trois derniers jours, qui a délibéré pour harmoniser en fonction des moyennes. (…) Chaque jury regarde les résultats. Si un élève est prêt de la moyenne et en fonction des appréciations sur les notes, le jury peut décider de rattraper l'élève. Mais ça se fait chaque année. La différence, c'est que cette année ça s'est fait sur les notes du contrôle continu."



Une session de rattrapage aura lieu, mais cette fois-ci avec une épreuve ?



"Comme prévu dans le calendrier, le rattrapage se déroulera les 30 juin et 1er juillet. (…) Et les élèves vont, comme les années précédentes, passer un oral. A ceci près que nous avons des internes. Et que tous sont en train d'être rapatriés par avion. Dès qu'on a eu la liste du second groupe, le choix de la ministre a été de limiter au grand maximum les visioconférences pour garantir l'égalité des chances à chaque candidat. On a donc 35 internes qui vont revenir ici pour passer leur épreuve. On a encore un doute sur la venue d'un élève, qui passera sans doute le rattrapage en visioconférence. Ce qui est déjà tout à fait autorisé. Les années précédentes, on faisait déjà des oraux en visioconférence."



Avez-vous rencontré des oppositions, chez les élèves ou leurs familles notamment, à ce système de bac par contrôle continu ?



"Non, honnêtement. A partir du moment où les chefs d'établissements ont bien fait passer l'information aux familles. D'ailleurs, la réforme du bac qui est mise en place à partir de l'année prochaine donne une place plus importante au contrôle continu. C'est finalement une répétition avant même l'année prochaine. Il y aura toujours des épreuves ponctuelles l'année prochaine évidemment, mais le poids des épreuves du contrôle continu est bien plus important avec la réforme. Donc, c'est la logique. C'est plus juste de s'appuyer sur le contrôle continu, puisque ça reflète le travail, le labeur et l'investissement dans la scolarité des élèves. D'ailleurs, vous voyez que les résultats augmentent. Ca veut dire que les élèves sous contrôle continu, quand ils travaillent régulièrement, ont des moyennes qui leurs permettent d'avoir le bac."



Ce bac ne sera pas dévalorisé par rapport aux autres éditions ?



"Quand vous avez travaillé pendant trois ans, que vous rendez régulièrement des devoirs, que vous êtes noté, que ces devoirs sont commentés par des professeurs et qu'ensuite un président de jury qui est un professeur d'université vous donne le baccalauréat, je ne vois pas pourquoi il serait dévalorisé. Et en même temps, c'est le sens de l'histoire que d'avoir un contrôle continu plus fort et on voit que ça favorise les élèves qui travaillent bien."