Le Vietnam délivré de la surtaxe américaine à 46%, mais entravé sur son commerce avec la Chine

Hanoï, Vietnam | AFP | jeudi 03/07/2025 - Le Vietnam pousse un soupir de soulagement après l'accord douanier avec les Etats-Unis, qui lui épargne un niveau de taxation menaçant sa vitalité économique, mais les analystes s'interrogent jeudi sur les détails du texte qui cible selon eux la Chine sans la nommer.



Après des semaines de tractations, ce pays d'Asie du Sud-Est est devenu mercredi le deuxième Etat à s'entendre avec Washington après le Royaume-Uni, à quelques jours de la date-butoir où devait s'appliquer une majoration douanière massive qui donnait des sueurs froides aux dirigeants communistes.



Les Etats-Unis ont accepté d'abandonner leur projet de surtaxer à 46% les produits "made in Vietnam", taux prohibitif qu'ils justifiaient par leur déficit commercial de 123 milliards de dollars en 2024 --le troisième plus important après la Chine et le Mexique.



Les importations en provenance du Vietnam ne seront finalement frappées que d'une surtaxe de 20%, taux cependant doublé à 40% pour les produits conçus ailleurs qui ne font que transiter par le pays, par des méthodes dites de transbordement.



-"Transbordement"-



"C'est un bien meilleur résultat qu'un taux fixe de 46%, mais je ne me réjouirais pas tout de suite", a estimé Dan Martin, du cabinet de conseil Dezan Shira & Associates, basé à Hanoï.



"Tout dépendra de la façon dont les Etats-Unis décideront d'interpréter et d'appliquer l'idée de transbordement", a-t-il expliqué.



L'administration Trump s'insurge contre les entreprises chinoises qui produisent en Chine et font transiter leurs produits par le Vietnam pour contourner les taxes douanières américaines plus élevées qui visent Pékin.



Soucieux de répondre aux accusations américaines, Hanoï a promis de renforcer les contrôles sur l'origine de ses exportations.



Le volume des échanges entre Vietnam et Etats-Unis a de fait explosé durant le premier mandat du président Trump, sous l'effet des taxes imposées par Washington à l'encontre de la Chine. Dopé par son rôle de carrefour commercial, le Vietnam affichait en 2024 le taux de croissance économique le plus élevé de l'Asie du Sud-Est, à 7,1%.



Hanoï et Pékin se sont d'ailleurs récemment engagés à poursuivre leur rapprochement, notamment par le biais de la construction --approuvée en février-- d'une ligne ferroviaire reliant le port industriel de Haïphong aux régions industrialisées du sud de la Chine.



Or, définir ce qui relève du "transbordement" s'avère complexe, l'incertitude persistant sur la définition américaine: englobera-t-elle aussi les pièces détachées d'un produit final? et à partir de quelle proportion?



"La question qui se pose maintenant est de savoir comment la Chine réagira" à cet accord en apparence à son détriment, souligne Rana Sajedi, économiste pour Bloomberg Economics.



"Toute mesure de rétorsion (de Pékin) pourrait avoir un impact considérable sur l'économie vietnamienne", poursuit-elle.



La Chine a justement mis en garde jeudi contre les négociations commerciales qui "nuisent" aux "intérêts de tiers", par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.



L'accord avec Washington pourrait conduire à une baisse de 25% des exportations du Vietnam en direction des Etats-Unis, mettant en danger près de 2% de son Produit intérieur brut, calcule aussi Mme Sadeji.



-Chaussures renchéries -



Les termes de l'accord vont nettement renchérir le prix des chaussures et vètements que la nation d'Asie du Sud-Est exporte en masse vers les Etats-Unis.



En 2024, les Etats-Unis ont importé pour quelque 136 milliards de dollars de produits vietnamiens, essentiellement des produits à faible valeur ajoutée.



Les entreprises de l'habillement et équipementiers sportifs ont initialement bondi à Wall Street mercredi, avant de retomber après un deuxième message de Donald Trump évoquant les concessions d'Hanoï. Des fournisseurs asiatiques d'Apple ayant une production au Vietnam ont également grimpé jeudi en Bourse.



L'accord prévoit par ailleurs une taxation nulle pour les produits américains exportés vers le Vietnam --ils représentaient 13 milliards de dollars l'an dernier-, mais le pays asiatique reste un petit marché pour les Etats-Unis: pour eux, l'impact sera "probalement marginal", juge Bloomberg Economics.



Le Vietnam, très dépendant des exportations, n'avait pas beaucoup d'atouts dans sa main au moment de négocier, soulignent les experts de Capital Economics dans une note.



L'accord trouvé offre un modèle que les autres pays ne voudront pas forcément suivre, estiment-ils: "La leçon clé qu'ils tireront, c'est qu'on leur demande de réduire leurs échanges avec la Chine".