Le VTT revient au premier plan

Tahiti, le 9 février 2025 - La Fédération tahitienne de cyclisme a lancé la saison de VTT ce dimanche au parc d’Atimaono, à Papara. Bien décidée à organiser d’autres courses, la FTC veut remettre cette discipline en avant. Première d’une longue série, la course “XC – La Klinic du Vélo” a été couronnée de succès grâce à une organisation sans faille. Medhi Gabrillargues franchit le premier la ligne d’arrivée chez les hommes, tandis que c’est Clémence Dede qui monte sur la plus haute marche du podium féminin.



Pour cette première course de VTT de l’année, la FTC a choisi le parc d’Atimaono afin de proposer un parcours varié, pour le plus grand bonheur des participants présents ce dimanche matin. “Nous avons organisé cette course de cross-country ici car le cadre s’y prêtait. Nous nous sommes associés au magasin La Klinic du Vélo. Nous voulons vraiment proposer d’autres événements comme celui-ci. Il faut que nous développions les courses de VTT, car il y a une forte demande. Aujourd’hui, beaucoup de cyclistes pratiquent la route mais souhaitent aussi faire du VTT”, expliquait Joseph Pedebernade, responsable de la Fédération tahitienne de cyclisme. Sur un parcours de 2,5 km, entre pistes, rivières et palmiers, les cyclistes – hommes et femmes – inscrits sur cette course ont pris énormément de plaisir à rouler sur une surface technique, bien préparée par des organisateurs spécialistes. “C’était vraiment sympa ! Ils ont réussi à créer un parcours technique avec de beaux virages qui permettaient de gagner quelques secondes. Ce n’était pas évident, car au départ, le tracé semblait plutôt plat et classique, mais ils ont su le rendre très intéressant”, confiait Mehdi Gabrillargues, grand vainqueur de l’épreuve. Spécialiste de la discipline, Mehdi se réjouit du retour du VTT dans le calendrier des courses de vélo : “C’est top qu’ils aient relancé le VTT. Bravo aux organisateurs, ils ont fait un super boulot. Même dans les cocotiers, c’était fun !” Une course qu’il a maîtrisée pendant une heure, durée prévue pour les hommes. “Je me suis vite retrouvé tout seul, c’était ma stratégie. En étant devant, je pouvais gérer mon avance. Quand j’ai vu que ça craquait derrière, j’ai pris mon rythme et je me suis lancé dans un contre-la-montre contre moi-même, pour voir jusqu’où j’étais capable d’aller”, expliquait-il. Une stratégie payante, puisqu’il a terminé loin devant le deuxième, un état de forme encourageant en vue des prochains Jeux du Pacifique, où il participera bien sûr en VTT : “C’est ma discipline de prédilection. Je fais aussi de la route pour me maintenir en forme, mais je suis avant tout un passionné de VTT.”



Du côté des femmes, c’est sur 45 minutes d’efforts qu’elles ont dû batailler. Et sur ce genre d’efforts, c’est une autre spécialiste que l’on retrouve, Clémence Dede. Récente vainqueure du MTB Challenge, Clémence se réjouit du retour des courses de VTT au Fenua : “Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus de compétitions de VTT ici. C’est toujours un plaisir de rouler dans un tel cadre. Le parcours était beau, un peu technique, un peu roulant… tous les ingrédients étaient réunis pour se régaler ! Je suis contente qu’il y ait à nouveau des courses organisées sur Tahiti. Cette année, il y en aura plusieurs, c’est super pour le vélo.” Le VTT vient également compléter sa grande passion : le triathlon. “Je vais partir en Italie au mois d’octobre pour participer aux Championnats du monde de Xterra Triathlon. Il y a aussi les Oceania en VTT en mars, et j’espère me qualifier pour pouvoir y participer.” Une belle année en perspective pour Clémence et tous les vététistes polynésiens. Les enfants boucleront cette belle matinée de VTT. Arpentant le même parcours mais sur un temps moins long, ces vététistes en herbe ont pu gouter aux plaisirs de rouler en plein air et seront surement les garant d’un futur épanoui pour le vélo tout terrain.



Classement Hommes

Medhi Gabrillargues Taruia Krainer Kahiri Endeler Teva Poulain Jerome Beaulande Thierry Tonnelier

Classement Femmes

Clémence Dede Rainui Sun Kylie Crawford Angy Matera Cecile Do Huu Marion Souche





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Février 2025 à 20:30 | Lu 203 fois