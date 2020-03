Le Tuhaa Pae prend la mer, pas le maire

Tahiti, le 26 mars 2020 - Joachim Tevaatua, tāvana de Raivavae, et quelques-uns de ses administrés ont souhaité embarquer hier sur le Tuhaa Pae pour regagner leur île. Trop tard, le conseil municipal a décidé d'interdire en son absence toute nouvelle entrée.



On peut être maire et se voir refuser le droit d'entrée dans sa commune. C'est le cas de Joachim Tevaatua, tāvana de Raivavae, qui s'est vu refusé l'accès au bateau Tuhaa Pae jeudi. “Je me suis rendu sur le quai et sur place on m'a dit que le conseil municipal avait adressé un courrier au Haut-commissariat, sans m'en informer, pour interdire l'embarquement vers Raivavae”, explique l'élu, “victime” de cette fortune de maire.



Il salue néanmoins les mesures prises en urgence par le conseil municipal de sa commune. “Avec des étudiants et des patients qui étaient en évasan, on voulait tous rentrer auprès de nos familles. Ça nous fait un peu mal, mais il va falloir prendre notre mal en patience et attendre que la situation revienne à la normal. On va s'organiser en attendant pour trouver un logement et pour manger”, a expliqué Joachim Tevaatua.