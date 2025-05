Le Trophée de l'Amiral sort les vélos

Tahiti, le 14 mai 2025 - Les 17 et 18 mai prochains, le Trophée de l'Amiral revient pour une 22e édition d'anthologie. En effet, l'organisation voit les choses en grand cette année et a décidé de rajouter aux festivités des courses cyclistes. Connu pour ses épreuves de va'a, l'événement veut réunir un public plus large, plus jeune.



On ne change pas une recette qui fonctionne, mais on peut y ajouter quelques ingrédients pour en améliorer le goût. C'est en tout cas ce que s'est dit l'organisation du Trophée de l'Amiral à la veille de sa 22e édition. Un événement initialement orienté vers des épreuves de va'a mais qui, cette année, joue la carte de la nouveauté : “Nous avons voulu faire évoluer les choses en prolongeant cette année la manifestation sur un deuxième jour, avec cette fois-ci des courses de vélo”, assure l'organisation. “L'objectif est tout simplement le rayonnement des forces armées vers la population locale. Nous voulons aller vers tout le monde et le plus beau vecteur c'est le sport. C'est notre conviction et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette événement depuis maintenant 22 ans.”



Du sport donc, mais aussi et surtout de la sensibilisation : “Nous avons créé cette nouvelle épreuve afin qu'elle couvre toutes les catégories, des plus jeunes jusqu'aux plus expérimentés”, explique François, chef de projet dans l'informatique au sein des forces armées de Polynésie française et bénévole de la Fédération tahitienne de cyclisme. “Nous avons fait en sorte qu'elle soit ouverte à la fois aux licenciés mais aussi aux non licenciés. Notre objectif était aussi de promouvoir la prévention routière auprès des jeunes. D'ailleurs, à cet effet, un stand de la gendarmerie sera mis en place afin de sensibiliser à cette problématique. C'est une épreuve ouverte à tous mais surtout orientée vers les jeunes.”



Deux épreuves pour les adultes sont prévues ce jour-là. Une de 90 km, la cyclosportive Trophée de l'Amiral, dont le départ s'effectuera à Arue, au niveau de la caserne Broche, et où les cyclistes devront faire demi-tour au magasin ACE de Taravao. L'autre de 50 km, la cyclo Trophée de l'Amiral, allant de la caserne Broche jusqu'à la mairie de Tiarei. Pour les enfants des catégories U7 à U13, la course du Trophée des petites champions de l'Amiral, de 440 mètres, se tiendra sur le site de la caserne.



Et les habitués de la course de va'a n'ont pas à s'inquiéter. Les rameurs ouvriront le bal comme à leur habitude dès le samedi, avec trois courses dont une grande boucle de 22 km, avec un départ à Taaone direction Pointe Vénus, où le demi-tour se fera à Ahonu et retour par le large jusqu'à Taaone. Une petite boucle de 19 km ira, quant à elle, de Taaone jusqu'à la Pointe Vénus, avec un demi-tour prévu à la passe du motu Martin. Et enfin, le para va'a sera également mis à l'honneur avec une course de 5,5 km allant du Taaone jusqu'au tombeau du roi Pomare à Arue, via le lagon.