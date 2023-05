Le Tomite Heiva de Uturoa dans les starting-blocks pour le retour du Tiurai

Raiatea, le 5 mai 2023 – À l’arrêt pendant trois ans en raison de la crise sanitaire, le Heiva i Uturoa fait son grand retour cette année. Il se déroulera du 29 juin au 6 août. Le tout nouveau comité est à pied d’œuvre pour que les festivités soient une réussite.



“Il est temps d’annoncer que le Heiva i Uturoa se tiendra du 29 juin au 6 août ! Le calendrier sortira très prochainement.” C’est avec joie et détermination que Tiarere Teuiau, la nouvelle présidente du Tomite Heiva Rau no Uturoa, a annoncé la bonne nouvelle alors que les festivités de juillet n’avaient plus été organisées depuis 2019 et la crise sanitaire. L’association a vu le jour en septembre dernier, à la demande du tavana Matahi Brotherson et de la déléguée de la culture Evangeline Sham Koua. L’objectif premier est d’organiser et de gérer les festivités du Heiva au sein de la commune d’Uturoa. “En tant qu’association, nous devons donc organiser des levées de fonds pour nous permettre de mener à bien cette mission. De plus, à terme, nous avons pour projet de gérer toutes les manifestations culturelles polynésiennes sur la commune d’Uturoa. Cette année, pour commencer, on met l’accent sur le Heiva et Matari’i i ni’a en novembre.” Le tomite a à cœur de relancer les différentes animations : soirées de chant et de danse, mais aussi artisanat, tu’aro ma’ohi, concours de pêche lagonaire ou encore défilé du 14-Juillet… En collaboration avec l’Association des forains qui s’occupe du village des forains, les organisateurs prévoient un beau retour du Tiurai, d’autant plus que le heiva sera suivi cette année de la Caravane des îles, à partir du 21 juillet.



Le comité est nécessaire pour faire la transition entre la mairie et les groupes participants au heiva. Cependant, Tahia Tefaatau, trésorière de l’association, l’avoue : “C’est quelque chose de nouveau pour nous d’être à la tête de cette grande organisation. Tout ce qui est loi, sécurité, assurance, enfin tous les critères administratifs et la règlementation du domaine public qui entrent en jeu, on ne connaît pas. Mais on est décidé à faire les choses bien, alors on apprend petit à petit.” Les membres du comité peuvent compter pour cela sur la cellule animation de la mairie, qui leur “montre le chemin”. “Ils ont tout répertorié et nous passent le relais. Ils connaissent bien leur travail et savent vers qui on peut se tourner.” Mais cela n’est pas tâche aisée. “Parfois on a des coups de mou”, confie-t-elle. “Mais on est vite rattrapé par l’amour et l’envie que la culture perdure. Tout le monde aime le heiva ! Voir les petits, puis les jeunes et les matahiapo se préparer à ce grand événement, tout ce partage, c’est magique.”



Ceux qui sont partis à l’honneur



Le Tomite Heiva Rau no Uturoa pense également à mettre à l’honneur, lors des remises de prix, les grands noms de Uturoa qui ne sont plus là, comme papi Ekana, mamie Finette ou encore Pierre Sham Koua. “Pour que leurs noms perdurent. Même si on ne les oublie pas, ils sont dans chacun des danseurs, des musiciens. Tu vois la marque de chaque artiste dans chacun d’eux.” À terme, l’association aimerait aider à redynamiser la ville. Et elle a pour cela tout le soutien du maire, Matahi Brotherson. “Je pense qu’on est sur la bonne voie”, dit-il. “Ça va être notre premier Heiva de notre mandature. Même si c’est un timide démarrage pour l’instant, j’espère que plus de groupes participeront les années suivantes. On part positif, on est là pour soutenir le comité, les agents aussi, tout le monde est partant pour que tout se passe bien.” La première levée de fonds de l’association se fera samedi 13 mai, avec une soirée animée par Nohorai et DJ Raiguetss. Les sommes récoltées reviendront aux groupes de danse qui participent cette année aux festivités.