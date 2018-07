Le Thorco Lineage quittera le port de Papeete ce jeudi

PAPEETE, le 18 juillet 2018 - Remorqué par le Michel Fos, le cargo philippin Torco Lineage quittera le port de Papeete ce jeudi matin.





"La compagnie SMIT SALVAGE vient de confirmer l’accomplissement final de tous les travaux nécessaires pour permettre le cargo THORCO LINEAGE de pouvoir être remorqué par leur remorqueur au nom de Michèle Fos, en toute sécurité, vers un des ports de la Corée du Sud. Les précautions d’usage réclamées par notre administration locale sont respectées. Le départ de Papeete est prévu pour demain jeudi 19 juillet 2018 à 6h00", écrit Georges Puchon, le directeur du Port Autonome.



Le cargo philippin et ses 10 000 tonnes de calcite de Zinc pourront enfin quitter la rade de Papeete.



Le haut-commissaire avait émis le souhait de voir réparer le moteur du cargo afin que ce dernier ait un minimum d'autonomie pour les manœuvres de sortie du port. Ces dernières n'ont pas été possibles.



Sans moteur et sans safran, le Thorco Lineage devra quitter le port de Papeete comme il est entré. Ainsi, le remorqueur américain avec l'aide d'autres remorqueurs locaux devront sécuriser la sortie du cargo de la rade de Papeete. Le bateau pourra enfin subir les réparations nécessaires dans une base navale sud-coréenne. Il quittera le port de Papeete demain ( le 19 juillet 2018 ) à 6h00 du matin.



La chronologie



Le dimanche 24 juin, le Cargo philippin Thorco Lineage, s'échouait sur le platier de Raroia. Suite à une avarie du moteur, le cargo transportant 10 200 tonnes de Calcite de Zinc avait dérivé pendant environ trois jours avant de se poser sur la barrière de corail de l'atoll de Raroia. Le 26 juin, le haut-commissaire autorisait le Bougainville à tenter de déséchouer le navire et, si possible, de le remorquer au large. Le 27 juin, le Bougainville désenchout le navire philippin et décide de le laisser dériver sous surveillance loin des barrières de corail en attendant l'arrivée du Aito I, le remorqueur du port autonome. Des plongées d'expertises montrent que le cargo a perdu son safran et endommagé son hélice à cause des chocs répétés subis lors de son séjour le long du plâtier de Raroia. Le cargo avait fini par quitter Raroia jeudi soir avec l’assistance du remorqueur Aito Nui I et sous la surveillance du Bougainville de la marine nationale. Le cargo avait fini par arriver à Papeete le 3 juillet aux alentours de 21h30, après de longues et difficiles manœuvres, il avait fini par accoster le 3 juillet à 22h30.

Le 13 juillet au matin, le remorqueur américain commandité par l'armateur arrivait dans le port de Papeete. Le même jour le procureur de la République Hervé Leroy annonçait dans un communiqué que le Parquet de Papeete engage des poursuites contre le capitaine du Thorco Lineage. Le procès devrait se tenir devant le tribunal correctionnel courant novembre 2018.