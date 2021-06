Le Terevau Piti en voyage inaugural aux Raromatai

Raromatai, le 19 juin 2021 - Le voyage inaugural du ferry Terevau Piti n'a pas manqué de créer la sensation dans les trois îles où il a fait escale samedi ; à savoir dans l'ordre Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora. Au total, des milliers d'habitants sont venus découvrir ce navire flambant neuf qui vient enrichir l'offre maritime et concurrencer l'aérien. Les première rotations, une à deux fois par mois, devraient débuter le mois prochain, le calendrier n'a pas encore été communiqué.



Cela faisait longtemps que la population des Raromatai attendait ce moment historique qui est venu rappeler une période où elle pouvait voyager avec ses véhicules à bord de ferries comme le Raromatai Ferry et le King Tamatoa. La foule s'est empressée pour voir arriver le navire par la passe de Te Ava Moa à Opoa, la célèbre et historique passe du marae de Taputapuatea et assister à la cérémonie d’accueil depuis la plage Fare Ofée à 9h30. Avec plus d'une heure de retard sur le programme, le ferry s'est ensuite dirigé vers Uturoa par le lagon.



Les passagers interrogés à leur descente du bateau, en même temps que les véhicules et le fret, ne tarissaient pas d’éloge sur le confort et les autres atouts du navire. Un passager témoigne : "Une traversée tranquille sur un bon bateau, Dieu merci par mer calme, parti peu après 20 heures de Tahiti et arrivé à 6 heures à Huahine, en total respect avec le programme prévu. Cerise sur le gâteau nous avons pu suivre la cérémonie d’accueil de Opoa en direct sur les écrans dans le navire, car nous étions trop loin du quai pour bien apprécier le spectacle. Pour preuve de notre satisfaction, à la fin de notre séjour, nous retournons à Tahiti par le même moyen".

JPM