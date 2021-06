Le Terevau Piti baptisé

Tahiti, le 14 juin 2021 - Le ferry Terevau Piti a été baptisé lundi en fin d'après-midi. Le navire doit démarrer ses premières rotations le 25 juin vers les raromatai.



Le ferry Terevau Piti a été baptisé lundi en fin d'après-midi lors d'une cérémonie officielle organisée en présence des autorités de l'Etat et du Pays.

Selon les termes de sa licence d'exploitation, le navire doit faire ses première rotations commerciales avant le 1er juillet. Son voyage inaugural est prévu au départ de Papeete ce vendredi 18 juin en direction des raromatai, pour une ligne sur laquelle il démarre ses rotations commerciales dès vendredi 25. Il pourra transporter 675 passagers entre Tahiti et Moorea, et 450 passagers lorsqu’il desservira les îles Sous-le-Vent. Il pourra emporter 350 tonnes de fret, 110 véhicules ou 65 véhicules et 10 poids lourds, le tout à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Le navire offre un concentré de nouvelles technologies et de services adaptés : dématérialisation des connaissements ; réservations des billets en ligne ; wi-fi à bord... le tout allié à un grand confort et à la possibilité de déjeuner durant les traversées.



Sur la ligne entre Tahiti et Moorea le Terevau Piti sera en concurrence avec le Aremiti Ferry. Cette ligne enregistre un trafic moyen annuel de 1,8 million de passagers par an, 147 000 véhicules, 66 000 motos, près de 45 000 vélos et plus de 14 000 poids lourds. Des chiffres qui portent Papeete à la cinquième place des ports français. Au-delà de la desserte de Moorea, le Terevau Piti viendra également renforcer la desserte des îles Sous-le-Vent où il offre une alternative maritime à l’Apetahi express. Une ligne des raromatai où les goélettes assurent pour l’essentiel le transport du fret lourd. Désormais, toutes les iles des îles Sous-le-Vent seront desservies en ligne directe maritime depuis Papeete.



Le Terevau Piti représente un investissement de 3,3 milliards Fcfp, déficalisé à près de 75%. La construction du navire a été financé à 1,4 milliard Fcfp par la défiscalisation nationale et à 1,35 milliard de Fcfp par la défiscalisation locale.