Le Téléthon, fidèle aux rendez-vous

Tahiti, le 4 décembre 2019 - Le Téléthon se déroule les 6 et 7 décembre. Comme chaque année depuis 21 ans, le fenua s'associe à ce grand rendez-vous solidaire et sportif. De nombreux événements ont lieu en Polynésie française grâce au soutien de dizaines d'anonymes prêts à relever tous les challenges pour défier les myopathies et les maladies rares.



Cette année encore, en ce début décembre, le Téléthon revient en force. Pour cette 21e édition en Polynésie, le fenua multiplie les manifestations. Les bénévoles et sportifs seront présents principalement les 6 et 7 décembre aux quatre coins de l’île, mais aussi à Moorea, à Raiatea et même à Ua Pou aux Marquises pour agir et soutenir les patients souffrant de myopathies ou de maladies rares.



L'an dernier, ce sont 12 millions de Fcfp qui ont été récoltés grâce à la quarantaine d'actions proposées à travers toute la Polynésie. "Le seuil des 10 millions est symbolique, c'est clair que nous espérons faire aussi bien que l'an passé", précise Serge Le Naour, coordinateur du Téléthon pour la Polynésie. L'argent collecté sert à financer des fauteuils roulants, des matériels particuliers pour les personnes porteuses d'une maladie. Et surtout, cet argent permet de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies…), essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. Lors de l'édition 2018 du Téléthon, ce sont plus de 8,3 milliards de Fcfp qui ont été récoltés au total pour toute la France.