Le Téléthon 2025 se prépare

Tahiti, le 5 novembre 2025 - L’AFM Téléthon Polynésie lance son appel aux dons 2025, en partenariat avec la fondation Anāvai, pour soutenir la recherche sur les maladies rares et l’accompagnement des familles polynésiennes.
Le Téléthon Polynésie revient les 5 et 6 décembre 2025 avec un seul objectif : poursuivre la lutte contre les maladies rares et neuromusculaires.
Porté localement par l’AFM Téléthon Polynésie, ce grand mouvement de solidarité s’appuie cette année encore sur la plateforme Anāvai, qui permet à tous les Polynésiens de participer à la collecte, en quelques clics, où qu’ils se trouvent.
En 2024, la mobilisation a permis de collecter plus de 4 millions de francs en Polynésie et plus de 79 millions d’euros (9,4 milliards de francs) au niveau national. Derrière ces chiffres, ce sont des avancées majeures de la recherche et un soutien quotidien apporté aux familles concernées.
Cette année encore, chaque don compte pour faire reculer la maladie et donner de l’espoir aux enfants et adultes touchés par ces pathologies.
Depuis 1987, le Téléthon mobilise des milliers de bénévoles, associations, écoles et entreprises à travers la Polynésie. Cet élan collectif permet de financer des projets de recherche essentiels, d’accompagner les familles au quotidien et de développer des actions locales d’information et de sensibilisation.
La Polynésie française compte près de 200 personnes atteintes de maladies rares. Grâce à la générosité des donateurs, ces familles bénéficient de services d’accompagnement, de relais médicaux et d’une meilleure visibilité sur les avancées de la recherche.
Les dons peuvent être effectués dès aujourd’hui sur la plateforme de dons en ligne Anāvai : www.anavai.org/project/telethon_polynesie_2025. 100 % des dons sont reversés à l’AFM Téléthon.
