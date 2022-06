Le Tefana TKD arrache la victoire aux Raromata'i

Taha'a, le 14 juin 2022 - Les clubs de Taekwondo de Tahiti et Moorea ont fait le déplacement le week-end dernier pour la reprise de la Coupe des Raromata'i. A la fin de la journée, c’est le club de Faa'a, l’AS Tefana TKD qui a remporté cette édition 2022.



C’était la reprise des compétitions de taekwondo à Taha’a samedi dernier. Après l’annulation des éditions précédentes à cause de la crise sanitaire, la Coupe des Raromata'i s’est tenue toute la journée à la salle omnisports de Haamene. Organisée par l’AS Tahaa Nui TKD, en collaboration avec la fédération Polynesia Taekwondo, 11 clubs de Tahiti et Moorea avaient fait le déplacement, ainsi que celui de Raiatea.



A noter que la Coupe des Raromata'i existe depuis 2015. Elle se déroule chaque année et prend place par alternance sur Raiatea ou Taha'a. Depuis sa création, la Coupe a toujours été remportée par l’AS Taputapuatea TKD. La compétition devait se tenir cette année chez eux mais du fait de leur reprise des entraînements qu’en février, c’est le club de Taha'a qui a repris l’organisation.

Une première pour le Tefana TKD De 9 à 17 heures, samedi dernier, ce sont ainsi plus de 130 athlètes qui ont enfilé leur dobok, ceinture, plastron et casque pour s’exprimer. A l’issue de la journée, c’est l’AS Tefana Taekwondo qui a remporté cette édition de la Coupe des Raromata'i avec 9 médailles d’Or, 5 en argent et 3 en bronze. C’est la première fois que la coupe est remportée par un club de Tahiti. Le club de Taravao Tahitian Martial Spirit finit second avec 8 médailles d’or, 5 en argent et 4 en bronze. Le podium est complété par le second club de Faa'a, Te Toa Faa'a Taekwondo, avec 7 médailles d’Or, 3 d’argent et 2 de bronze.



Pour participer à la compétition, les clubs de Tahiti et Moorea avaient affrété un voyage en bateau spécialement pour l’occasion. Les athlètes ont quitté les îles du Vent vendredi soir et sont arrivés samedi à 8 heures sur place. A peine débarqués, ils ont enchaîné avec les combats, et ont repris le bateau à 18 heures, après la remise des prix, pour regagner leurs îles respectives. C’était donc un déplacement express et éprouvant pour les clubs. Mais malgré ce long voyage, les athlètes de l’AS Tefana n’ont pas été éprouvés par la fatigue et ont su tirer leur épingle du jeu en restant compétitifs et en dominant la compétition pour la première fois.



Les taekwondoistes ont rendez-vous désormais le 25 juin prochain à Moorea pour la Coupe Eimeo TDK. Ce sera aux combattants des Raromata'i de réaliser le déplacement cette fois-ci. Cette rencontre sera la dernière avant les Océania qui se dérouleront en octobre à Tahiti.

Rédigé par V.Leroi le Mardi 14 Juin 2022 à 15:54