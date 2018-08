Le "Te Hura Nui" s'est terminé en beauté

Teva Teriitemoehaa

Directeur de la restauration



"L'année prochaine, je vais réorganiser les soirées"



" Un bilan positif puisque les six soirées étaient magiques. Nous avons accueilli différents groupes qui venaient de To'atā, et les clients sont repartis ravis. Donc, c'est un bilan très positif, aussi bien au niveau de la qualité, de l'accueil et surtout par rapport aux prestations de chaque groupe, même si ce ne sont pas les meilleurs de To'atā. Mais ils ont réussi à prouver qu'ils étaient bons. Cette année, on a dû refuser des réservations, par manque de places. On espère qu'on fera mieux l'an prochain.



L'année prochaine, je vais réorganiser les soirées et je vais apporter un plus sur les compétitions du meilleur couple de danseurs, du meilleur danseur et de la meilleure danseuse du Te Hura Nui. Le retour de ces concours mettra un peu plus de punch pour les soirées, et les gens viendront soutenir leurs candidats. "