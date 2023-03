Le Te 'Aito se renouvelle encore

Tahiti, le 23 mars 2023 - Les inscriptions pour le prochain Te 'Aito sont ouvertes en ligne depuis ce lundi. L'occasion aussi pour les organisateurs de la mythique course de va'a hō'ē, qui fêtera ses 35 ans cette année, de dévoiler leur nouvelle formule. Le Te 'Aito se courra cette année en deux étapes organisées à Moorea et à Papeari. Et le Super 'Aito se courra lui entre la Pointe Vénus et la plage de Ta'ahiamanu.



Les inscriptions pour la 35e édition du Te 'Aito sont ouvertes depuis ce lundi. L'occasion également pour les organisateurs de la mythique course de va'a hō'ē de dévoiler le parcours et le nouveau concept de l'événement. Sur le premier point, exit le tronçon Taaone-Papeete-Arue-Mahina-Taaone (26 km) qui avait vu Steeve Teihotaata, en 2021, et Hititua Taerea, en 2022 l'emporter.



Pour se réinventer, le co-fondateur du Te 'Aito, Charley Maitere, et son équipe décident donc cette année de proposer deux courses pour sacrer leur nouveau champion. La première se tiendra le 3 juin à Moorea dans le cadre de la Varua Hoe. Le départ sera donné dans la baie de Opunohu, les rameurs se dirigeront ensuite vers la sortie de passe de Tareu pour pointer après vers la passe de Taoto'i, à Tiahura. Retour dans le lagon ensuite où les participants feront un demi-tour au niveau du Motu Fareone avant de s'attaquer au final de la course qui les enverra vers la plage de Tahi'amanu, à Opunohu, où sera jugé l'arrivé. Au total 16 km à avaler.



Après cette course du 3 juin, les rameurs se retrouveront la semaine d'après, le 10 juin, du côté de Papeari pour la deuxième étape de ce Te 'Aito nouvelle version. Cette fois-ci un parcours de 25 km, qui mixe lagon et sortie au large, entre la source du Vaima et les jardins botaniques de Papeari. Et à l'issue donc de cette course, l'identité du successeur de Hititua Taerea sera connue.



Un futur Te 'Aito World Tour d'ici 2030



Mais en plus des courses de va'a, les 3 et 10 juin, cette 35e édition du Te 'Aito rassemblera aussi d'autres disciplines comme le kayak, le SUP (stand-up paddle) ou encore les va'a holopouni. “Le V1, même s'il reste l'événement phare, n’est plus l’unique discipline sportive. Les pirogues V6, la pirogue à voile, le surfski (kayak), le stand up paddle, le prône, l’OC1, et les sports traditionnels composent désormais le Te 'Aito Tahiti”, indique les organisateurs dans leur dossier de présentation. “Les nouvelles dates choisies –juin au lieu de juillet-août– permettent de proposer un événement en basse saison et d’attirer plus d’étrangers. D’ores et déjà, 20 pays seront représentés en 2023. Le nouveau concept se veut donc plus dynamique, plus populaire, plus authentique, plus attractif.”



L'idée par ailleurs pour les organisateurs de la course sera également de proposer d'ici 2030 un Te 'Aito World Tour, calqué sur le modèle du tour mondial de surf. “Les deux courses de Moorea et Tahiti constitueront deux des onze étapes de ce projet planétaire. L’Australie, le Brésil, la France (avec déjà le Te 'Aito France organisé depuis 2016), le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et les États-Unis sont les autres destinations éligibles.” Un projet qui revient régulièrement depuis quelques années maintenant.



Un mois de juin de folie



En attendant la concrétisation de ce Te 'Aito World Tour, c'est un mois de juin de folie qui s'annonce pour les rameurs. Après les deux courses du Te 'Aito, la 4e édition de la Vodafone Channel Race se tiendra le 17 juin. La semaine d'après, le 24 juin, même si cette date doit être encore confirmée, place au Super 'Aito, qui se courra cette année entre la Pointe Vénus et la plage de Tahia'amanu (48 km). Puis ce sera au tour du toujours très populaire Heiva Va'a Mata'eina'a de prendre le relais les 1er et 2 juillet. Ce super mois de rame s'achèvera le 8 juillet avec le Fa'a'ati Moorea. Un beau programme en perspective.