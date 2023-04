Le Tavini raille le “tragic circus du Tapura”

Tahiti, le 19 avril 2023 – On pouvait s’y attendre de la part du Tavini. Dans un communiqué diffusé mercredi, le parti souverainiste considère avec un air moqueur la liste d’union Tapura-Amuitahira’a qui sera présentée sous la bannière des rouge et blanc pour le second tour des élections territoriales, dimanche 30 avril.



“Plus fort que le magic circus : le tragic circus du Tapura”. C’est derrière ce prisme railleur que le Tavini considère la liste d’union Tapura-Amuitahira’a qui sera présentée le 30 avril prochain au second tour des territoriales. Si lundi, la tête de file des bleus assurait que le Tavini ne se prêterait à aucune “négociation de marchand de tapis”, en vue du 30 avril, le parti souverainiste ne se prive pas de tacler d’un ton agacé et moqueur, mercredi dans un communiqué, la liste Tapura nouvelle mouture en qualifiant les candidats de “politicards ni autonomistes, ni souverainistes mais uniquement opportunistes” : “Les mêmes qui, y il a encore trois jours se traitaient mutuellement de ‘traîtres ’, ‘incapables’, ‘ayant mis le pays en faillite’, ‘ayant conduit le pays à la catastrophe’”. Pour la Tavini, “Les Tapura découvrent donc que les raisons qui les ont poussés à sortir du Tahoeraa ne sont plus d’actualité. Les Amuitahira’a découvrent eux qu’au final, la mue souverainiste du Tahoeraa n’était qu’une vaste tromperie, et que Gaston Flosse est prêt à enfiler à nouveau ce ‘vieux pantalon troué de 40 ans’ … Tout ceci bien sûr ‘pour le bien du Pays’, ‘pour sauver la Polynésie’ du péril indépendantiste… C’est le même vieux disque percé chanté par la chorale de ceux qui ont menti aux Polynésiens pendant 30 ans ; les petits chanteurs rouges ayant juste retrouvé leur maître de chant orange.”