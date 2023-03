Le Tavini promet la vice-présidence à Éliane Tevahitua

Tahiti, le 27 mars 2023 – Une semaine après le retrait houleux de la représentante Éliane Tevahitua de la liste du Tavini aux territoriales, Moetai Brotherson et l'intéressée ont annoncé lundi matin le terrain d'entente trouvé entre eux : L'élue sera vice-présidente en charge de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de l'Artisanat en cas de victoire. Sur les questions de choix de feti'i sur la liste, le Tavini balaie d'un revers de main et veut parler “compétences” avant de penser “népotisme”.



Une semaine après les crispations au Tavini autour du retrait de la représentante Éliane Tevahitua de la liste du parti pour les prochaines territoriales, le candidat à la présidence Moetai Brotherson et l'élue de Faa'a ont organisé lundi matin une conférence de presse au siège du mouvement à Tavararo. Annoncée deuxième de liste sur la section 3 (Faa'a-Punaauia) lors du congrès du 18 mars, Éliane Tevahitua avait été sortie de la liste lors de son dépôt au haut-commissariat deux jours plus tard au profit de la fille de l'ex-élu et cadre du parti bleu ciel, Vito Maamaatuaiahutapu. Vendredi dernier, la représentante sortante et son président Oscar Temaru se sont entretenus à la suite de cette décision difficile à avaler pour certains militants et cadres du parti. Et c'est le résultat de cette discussion qui a été dévoilé lundi matin en conférence de presse.



La vice-présidence et trois portefeuilles



“Ça va être la première présentation d'un cycle. On va faire ça jusqu'au premier tour. En termes de transparence, on veut présenter le plus rapidement possible qui seront les membres du gouvernement”, a expliqué le député Moetai Brotherson. “Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter celle qui sera certainement la première vice-présidente de la Polynésie.” Éliane Tevahitua s'est en effet vu promettre le poste de numéro deux du gouvernement, assorti des portefeuilles de la Culture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Artisanat. “Je suis touchée par cette demande émanant de Moetai et bien sûr que j'accepte”, a immédiatement réagi l'intéressée, précisant bien à de nombreuses reprises au cours de la conférence de presse qu'elle n'oubliait pas qu'il “fallait d'abord gagner les élections”.



Parfaitement en phase avec les explications de Moetai Brotherson, Éliane Tevahitua a assuré que la question de son retrait de la liste n'avait été évoqué qu'entre elle et Oscar Temaru. Signe pourtant du malaise né de son éviction, l'élue a tenu à adresser un message évocateur et empli d'une certaine émotion à son président. Assis juste à côté d'elle, Oscar Temaru a écouté religieusement. “Je remercie aussi cette homme-là qui m'a fait subir une épreuve. Mais je suis sortie victorieuse de cette épreuve. C'est l'épreuve qu'on applique aux enfants de Faa'a. Et malgré le vent, la tempête, j'aime à dire que la montagne de Taaretu reste toujours debout. Merci pour cette belle leçon que tu m'as donnée. Je ne te garde aucun grief, parce que c'est ainsi. Il faut tester la solidité des amarres du bateau avant qu'il ne prenne le large. Et c'est ce que tu as fait. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur parce que, quelque part, tu m'as sacrifiée. Mais je n'oublie pas que tu es comme mon père.”



Les anciens et les nouveaux



Une semaine après une polémique qui a fait beaucoup réagir au Tavini, dans un contexte plus général de déceptions et d'accusations de “népotisme” autour de la composition de la liste, cette conférence de presse devait permettre au Tavini de sortir par le haut et de tourner la page. Moetai Brotherson s'est pourtant défendu de vouloir éteindre un quelconque incendie dans la maison bleu ciel. “C'est comme ça dans tous les partis, il y a des changements de dernière minute”, s'est défendu le député face aux critiques sur le déni démocratique d'une décision prise dans le dos du conseil politique. “Tous les partis politiques sont soumis aux mêmes contraintes. Il y a des annonces qui sont faites et il y a des changements de dernière minute”, a répété Moetai Brotherson, rappelant que le Tapura avait fait de même il y a quelques semaines entre son congrès et son conseil politique, et rappelant également que le Tavini avait procédé à des changements de même nature en 2013 et en 2018.



Sur la question de la présence de feti'i d'anciens cadres du Tavini sur la liste, Moetai Brotherson balaye toute accusation de népotisme. “Les personnes qui sont citées, elles ont leurs qualités propres. Elles ont leurs compétences propres. Je pense que ce qui choque les Polynésiens, c'est quand on met à des postes politiques des gens qui ont des liens familiaux proches, mais qui ne sont pas en mesure d'exercer les mandats ou les postes qu'on leur confie. Ça c'est choquant et on ne le fera jamais.” Pour autant, Éliane Tevahitua comme Moetai Brotherson concèdent que le renouvellement opéré par le Tavini n'est pas sans causer quelques problèmes. “Il y a indubitablement un passage de relai entre l'ancienne génération et la nouvelle”, constate la représentante sortante.



Plus mesuré vus les enjeux, Moetai Brotherson pèse davantage ses mots. “Il y a une cohabitation qui évolue. Et il y a une façon de discuter qui évolue. C'est normal dans la vie d'un parti. Il faut évoluer. (…) Au Tavini huiraatira ça se fait relativement harmonieusement. Je ne dis pas que ça ne se fait pas sans discussions. Je ne dis pas que ça ne se fait pas sans débats. Mais ça se fait.” Le député reconnaît volontiers la critique faîte sur le changement de méthode entre ancienne et nouvelle générations au sein du parti indépendantiste. “C'est sûr qu'on n'a pas forcément la même conception sur tout, sur les process sur les méthodes. Mais on a les mêmes valeurs. C'est l'essentiel.”





Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Lundi 27 Mars 2023 à 20:30 | Lu 431 fois