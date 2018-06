Le Tavini prépare la date anniversaire de « la souveraineté confisquée »

Car tout naturellement, agenda de l’actualité oblige, cette conférence de presse devait également aborder Livre bleu des Outre-mer. C’était le deuxième point de l’ordre du jour : Oscar Temaru décline l’invitation du président de la République à la cérémonie de remise du document de synthèse des mesures retenues par le gouvernement central, à la suite de la consultation populaire des Assises des Outre-mer. La cérémonie est organisée le 28 juin au Palais de l’Elysée, à Paris. « Aller servir de pot de fleur, ça ne m’intéresse pas », a-t-il commenté. Le leader souverainiste préfère participer au cortège organisé par Faa’a en commémoration de la « journée de deuil de (la) souveraineté confisquée ».



De son point de vue, le Livre bleu ne sera rien d’autre qu’un succédanée du contrat de projets : « Au niveau du pays, nous en avons parlé en commission. Il y a eu 80 propositions. Ils en ont retenu huit… Alors qu’il y a de gros investissements à faire dans notre pays (…). Et je ne comprends pas pourquoi, avec notre statut d’autonomie on continue à rester dans les Outre-mer. Je veux dire les outremers c’est bon pour la Martinique, La Réunion, et tous ceux qui veulent rester dans cet aquarium. Nous, nous voulons négocier directement avec Matignon », explique-t-il en vue d’un accord de coopération et de développement durable, et d’une accession à l’indépendance.