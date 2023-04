Le Tavini en tête sur l’île Sœur

Tahiti, le 16 avril 2023 – Le Tavini Huiraatira achève le premier tour des territoriales en finissant largement en tête à Moorea-Maiao avec 41,7% des suffrages exprimés dimanche. Le parti souverainiste confirme le bon résultat obtenu au second tour des législatives en juin 2022 et atomise son score de 1 865 voix du premier tour des territoriales de 2018. Le Tapura s’affaisse à 2 040 voix (26,3%) en chute par rapport à son score des législatives (2 952 voix) et des dernières territoriales (2 760 voix). Le A here conforte à Moorea sa place de troisième parti au fenua. Le Amuitahira’a peine à totaliser 968 voix (12,48%). Les autres listes sont sous la barre des 5%.