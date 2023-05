Le Tavini creuse l'écart à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 30 avril 2023 - En tête avec plus de 10 points et 350 voix d'avance lors du premier tour, le Tavini creuse l'écart avec le Tapura lors du second tour. Le parti indépendantiste l'emporte largement dans la commune de Tetuanui Hamblin avec plus de 11 points et 470 voix d'avance sur le Tapura qui, mathématiquement parlant, a pourtant pu compter sur le report des suffrages du Amuitahira'a. A here ia Porinetia améliore significativement son score passant de 479 voix à 832.