Le Tavini capitalise

Tahiti, le 30 avril 2023 – Déjà en tête de 364 suffrages au premier tour à Papeete, le Tavini huiraatira a progressé de 1 837 voix en deux semaines. C'est plus que le Tapura et ses 1 784 électeurs supplémentaires. Petit à petit, le Tavini fait donc son nid dans la capitale. Teave Chaumette réalise de son côté un bon score, relativement aux résultats d'ensemble du A Here ia Porinetia en glanant 694 voix entre-deux-tours.