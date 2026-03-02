Le Tavini appelle à un «réalignement immédiat»

Tahiti, le 27 mars 2026 – Dans un communiqué diffusé vendredi, le Tavini Huiraatira justifie ses mauvais résultats aux élections municipales en accusant le gouvernement de ne pas avoir répondu aux attentes de la population. Une prise de parole qui divise un peu plus encore au sein du parti alors que Tematai Le Gayic a annoncé qu'il le quittait mercredi.







En pleine fracture, le parti indépendantiste Tavini Huiraatira a diffusé vendredi un communiqué de presse pour revenir sur sa défaite lors des élections municipales. S'il débute en adressant ses « vifs remerciements à l'ensemble des électrices et électeurs de Polynésie », il dit prendre acte avec « lucidité et humilité, des défaites enregistrées à Paea, Raivavae et Tautira » et confesse que ces résultats marquent un « recul évident par rapport aux positions que notre parti occupait sur l’échiquier communal ».







Alors que le président du Pays, Moetai Brotherson, a, selon le Tavini, « imputé ces revers exclusivement aux membres du bureau directeur du parti », le parti répond en affirmant que « ces résultats s’expliquent également par l’incohérence croissante entre les engagements pris devant l’électorat Tavini lors de la campagne des élections territoriales de 2023 et les actions concrètes du gouvernement depuis trois ans ».







Dissonance







Alors que la « lutte résolue contre la vie chère et la préservation de l’équilibre des régimes



sociaux constituaient le mandat clair et prioritaire » du gouvernement, le Tavini dit constater que « nombre de mesures prises depuis trois ans sont



allées à l’encontre de cette commande populaire ». Il dénonce une « dissonance entre la parole donnée et la réalité vécue par les familles polynésiennes » qui a « nécessairement pesé sur le choix des électeurs lors du scrutin municipal ».







Le parti appelle donc « solennellement » le gouvernement et l'ensemble des élus à un « réalignement immédiat et sans équivoque » sur les priorités fixées, à savoir la baisse tangible du coût de la vie, la protection et le renforcement des régimes sociaux, et une avancée concrète vers une plus grande souveraineté alimentaire, énergétique et politique ». Selon le Tavini, « seul ce réalignement permettra de retrouver la pleine adhésion de notre peuple et de transformer, ensemble, les espoirs de 2023 en victoires durables pour demain ».







Le parti a convoqué une assemblée générale ce samedi pour évoquer plus longuement les actions à mener désormais pour les prochaines échéances électorales et surtout sur l'attitude à adopter envers le gouvernement de Moetai Brotherson, pourtant issu de ses rangs.













