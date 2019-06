Le Tapura va officialiser son soutien au parti d’Emmanuel Macron

PAPEETE, le 20 juin 2019 – Le président du Tapura Huiraatira, Edouard Fritch, a rencontré jeudi à Paris le secrétaire général du parti La République En Marche, Stanislas Guerini, pour « convenir de travailler sur un accord de partenariat » et « soutenir » officiellement la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron.



Dans un communiqué diffusé jeudi, le Tapura Huiraatira a annoncé la rencontre le jour même à Paris entre son président, Edouard Fritch, et le secrétaire général du parti La République En Marche, Stanislas Guérini. Une délégation constituée notamment d’Edouard Fritch, Teva Rohfritsch, Gaston Tong Sang, Lana Tetuanui ou encore Tearii Alpha a rencontré les cadres du parti d’Emmanuel Macron pour « faire une présentation du paysage politique polynésien et de la manière dont le Tapura a géré les élections européennes en Polynésie française ».



« Le Secrétaire général du parti En Marche a fait part de sa grande satisfaction des résultats obtenus, résultats qui méritaient d’être salués par les dirigeants du parti de Macron », indique le communiqué du Tapura qui précise surtout : « Au cours de cette rencontre fort cordiale, les deux dirigeants de parti ont convenu de travailler sur un accord de partenariat qui devrait confirmer la volonté du Tapura de soutenir d’une manière franche et loyale la majorité présidentielle menée par Emmanuel Macron. »



Le communiqué ne précise pas si les parlementaires Tapura, jusqu'ici affiliés à l'UDI au Sénat et à l'Assemblée Nationale, siégeront désormais au sein du groupe La République En Marche dans les deux hémicycles.