

Le Tapura interroge le gouvernement sur le déficit de la branche maladie

Tahiti, le 26 novembre 2025 - Le Tapura a choisi de mettre la pression sur le ministre de la Santé concernant la situation financière de la branche maladie de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et les perspectives pour 2026. Le parti d'Édouard Fritch se base sur les chiffres dévoilés le 14 novembre dernier par le président du conseil d’administration de la CPS qui prévoit un déficit de “18 milliards” de francs pour l'année prochaine.





Dans leur question orale qui sera posée ce jeudi à l'assemblée au ministre de la Santé, Édouard Fritch et Tepuaraurii Teriitahi reconnaissent d'abord quelques annonces positives comme la revalorisation prochaine des pensions des retraités et l’augmentation de l’indemnité mensuelle des aidants feti’i. “Mais derrière ces annonces positives se cache une réalité beaucoup plus inquiétante : l’effondrement accéléré de la branche maladie”, alertent-ils. La branche maladie affiche un déficit préoccupant “qui bondit à 18 milliards de francs pour 2026, contre moins de 13 milliards fin 2023”, et un budget franchissant désormais le seuil des “80 milliards de francs”. Le budget global de la CPS devrait augmenter de près de “8 milliards supplémentaires”, soit “4 % de hausse”.



Selon le président du conseil d'administration de la CPS, plusieurs facteurs expliquent cette détérioration : le coût croissant des molécules onéreuses, les difficultés dans le secteur de l’oncologie, la progression des pathologies liées à l’obésité, le retard dans la rénovation de la convention santé État-Pays et la hausse des évacuations sanitaires aggravée par le manque de personnel dans les îles.

Le Tapura demande donc à Cédric Mercadal s'il peut “confirmer qu'il n'y aura pas d'augmentation des cotisations sociales en 2026. Et surtout, quelle stratégie le gouvernement entend-il adopter pour absorber ce déficit de la branche maladie qui atteint un niveau alarmant ?”

