Le Tapura de 8 voix à Punaauia

Tahiti, le 30 avril 2023 – Score extrêmement serré à Punaauia où c'est finalement le Tapura qui reprend la commune avec 8 petites voix d'avance sur le Tavini. Entre-deux-tours, le parti rouge et blanc gagne 1 896 voix et le parti bleu ciel 1 668 voix. Enfin, A Here ia Porinetia progresse également de 716 voix. Avec une participation en hausse de 9 points, difficile d'analyser quelle part des reports de voix ou des abstentionnistes a pesé pour les trois listes restées en lice. Pour autant, la percée bleue se confirme dans la ville des oranges.